В США запустили новое расследование против Трампа

Демократы в Конгрессе США начали расследование из-за увольнения генерального инспектора Госдепартамента США Стива Линика. Его своим решением уволил Дональд Трамп. Конгрессмены считают, что на такой шаг Трамп пошел после того, как Линик начал расследовать деятельность государственного секретаря Майка Помпео, одного из ближайших союзников президента.

Сообщение о расследовании появилось на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что планирует уволить генерального инспектора Госдепартамента США Стива Линика, сообщает "Радио Свобода".

Согласно закону, Белый дом должен сообщить Конгрессу за 30 дней до увольнения генерального инспектора. Трамп проинформировал об отставке Линику спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая в ответ обвинила президента в наказании инспектора за то, что тот пытался защитить конституцию и национальную безопасность США, пишет DW. По словам Пелоси, объявленное посреди ночи известие об отставке Стива Линика заключается в опасный шаблон наказания чиновников, которые пытаются выполнять свои надзорные функции.

Экс-прокурор Линик был назначен еще бывшим президентом США Бараком Обамой для контроля над расходами и выявлением любых злоупотреблений в Государственном департаменте.

Демократы предполагают, что Линик "начал расследование правонарушений самим секретарем Помпео". По сообщениям, Линик расследовал жалобы на то, что Майк Помпео мог злоупотреблять работой подчиненных и просил их выполнять личные поручения, в частности покупать еду и присматривать за его собакой.

В рамках своего расследования демократы потребовали, чтобы администрация Трампа передала документы, связанные с увольнением Линика, а также информацию о расследовании, которое он проводил.

По данным журнала Politico, на место Линика назначат одного из доверенных лиц вицепрезидента США Майка Пенса.

Как Трамп увольняет неугодных чиновников

Стив Линик не стал первым, кого неожиданно уволил Дональд Трамп. При этом все они были связаны с его возможной неправомерной деятельностью, которая чуть не привела к импичменту.

В апреле Трамп уже уволил генерального инспектора спецслужб Майкла Аткинсона, который сыграл центральную роль в раскрутке "украинского дела". После провала попытки импичмента Трамп также освободил от исполнения обязанностей эксперта Совета национальной безопасности по Украине подполковника Александера Виндмана и посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда. Оба они выступили с показаниями против Трампа в Конгрессе, куда они были вызваны.

Обновлено в 18:20 "Демократы начали расследование в отношении увольнения президентом Дональдом Трампом со службы чиновника Государственного департамента. Генеральный инспектор Стив Линик расследовал госсекретаря Майка Помпео по подозрению в злоупотреблении служебным положением", - говорится в сообщении.

Обновлено в 18:48 По мнению демократов, Линик начал расследование правонарушений совершенных самим секретарем Помпео. Чиновник расследовал жалобы на то, что госсекретарь мог злоупотреблять работой подчиненных и просил их выполнять личные поручения, в частности покупать еду и присматривать за его собакой.