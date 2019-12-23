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Происшествия
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 03:31
· Телесные повреждения · Погибший · Область · Луганская область
В Старобельске Луганской области горел психоневрологический интернат: 4 погибших

В Старобельске Луганской области горел психоневрологический интернат: 4 погибших (6 новостей)

«Еще три человека получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу Старобельска»

В Луганской области 22 декабря в корпусе Старобельского областного психоневрологического интерната произошел масштабный пожар.

Погибли 4 человека, еще 3 человека получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу Старобельска, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Пока работники заведения и полицейские эвакуировали пациентов, спасатели тушили пожар.

Возгорание локализовали в половине десятого вечера, а полностью ликвидировали около 23:00.

Причину возникновения пожара должно назвать следствие.

Факт пожара квалифицировали по статьям о "нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "служебной халатности".

2 декабря в Одессе произошел пожар в одной из квартир 11-этажного дома. В квартире проживала семья с 5-ю детьми. Все погибли.

Обновлено в 03:03 Еще три человека получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу Старобельска.

Обновлено в 03:31 В Луганской области случился пожар в психоневрологическом интернате, в результате которого погибли 4 человека.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Старобельске Луганской области горел психоневрологический интернат: 4 погибших»
Фото Горел психоневрологический интернат: есть погибшие
Фото На Луганщине в психоневрологическом интернате произошел пожар, 4 человека погибли – полиция
Фото Из-за пожара в психоневрологическом интернате на Луганщине погибли четыре человека
Фото На Луганщине произошел пожар в психоневрологическом интернате: есть погибшие
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Канал 112 Канал 112  ·  23.12.19, 02:43 В городе Старобельске Луганской области вечером 22 декабря произошел пожар в психоневрологическом интернате. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области. "В Луганской области полиция расследует…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  23.12.19, 02:58 В Луганской области  в воскресенье в психоневрологическом интернате произошел пожар, в результате которого 4 человека погибли, , 3 - получили телесные повреждения, сообщает пресс-служба Национальной полиции…
Униан Униан  ·  23.12.19, 03:03 Еще три человека получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу Старобельска.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  23.12.19, 03:31 В Луганской области случился пожар в психоневрологическом интернате, в результате которого погибли 4 человека.
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