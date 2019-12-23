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В Старобельске Луганской области горел психоневрологический интернат: 4 погибших (6 новостей) «Еще три человека получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу Старобельска»

В Луганской области 22 декабря в корпусе Старобельского областного психоневрологического интерната произошел масштабный пожар.

Погибли 4 человека, еще 3 человека получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу Старобельска, сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Пока работники заведения и полицейские эвакуировали пациентов, спасатели тушили пожар.

Возгорание локализовали в половине десятого вечера, а полностью ликвидировали около 23:00.

Причину возникновения пожара должно назвать следствие.

Факт пожара квалифицировали по статьям о "нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "служебной халатности".

2 декабря в Одессе произошел пожар в одной из квартир 11-этажного дома. В квартире проживала семья с 5-ю детьми. Все погибли.

Обновлено в 03:03 Еще три человека получили телесные повреждения, их госпитализировали в больницу Старобельска.

Обновлено в 03:31 В Луганской области случился пожар в психоневрологическом интернате, в результате которого погибли 4 человека.