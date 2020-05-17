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В столице зафиксировали еще 59 случаев COVID-19

В столице зафиксировали еще 59 случаев COVID-19 (3 новости)

«Трое больных умерли, всего в столице уже 48 летальных случаев»

Среди выявленных в Киеве за сутки больных COVID-19: 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, два девочки 10 и 13 лет, 22 мужчины в возрасте от 18 до 66 лет, годовалый мальчик. В числе заболевших 10 медиков, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.В Киеве за сутки выявлено 59 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сегодня на своей странице в Facebook сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

Среди вновь заболевших 34 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, два девочки 10 и 13 лет, 22 мужчины в возрасте от 18 до 66 лет, годовалый мальчик. В числе заболевших 10 медиков.

За сутки умерли три человека так, общее число летальных исходов в столице за время пандемии достигло 48. Выздоровели за минувшие сутки двое киевлян (всего 224 человека).

Госпитализированы 16 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (15) и Соломенском (9) районах.

На сегодня в Киеве уже 2280 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, добавил м...

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Униан Униан  ·  17.05.20, 10:38 Трое больных умерли, всего в столице уже 48 летальных случаев.
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