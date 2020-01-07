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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 11:12
· Гибель · Поселок · Пожар · Область · Результат
В строительном вагончике сгорели три человека

В строительном вагончике сгорели три человека (6 новостей)

«ЧП произошло рано утром 7 января»

В поселке Черноморское Лиманского района загорелся строительный вагончик, в котором находились люди. В результате пожара три человека погибли. Об этом во вторник, 7 января, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 января в 05 час. 52 мин. в пгт Черноморское Лиманского района в строительном вагончике возник пожар, в результате которого погибли три человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже в 06 час. 37 мин. спасатели ликвидировали пожар.

В результате пожара уничтожено личные вещи и имущество на площади 10 м2.

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Ранее сообщалось, что в пожаре под Киевом погибли три человека. Огонь вспыхнул на территории дачного кооператива в Вышгородском районе.

Также сообщалось, что в Киеве загорелось авто, а позже огонь перекинулся на многоэтажку.

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Обновлено в 11:06 В поселке Черноморское Лиманского района горел строительный вагончик, в котором находились люди.

Обновлено в 11:12 "Для выяснения окончательной причины смерти погибших их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу", - сообщили в полиции.

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Факты Факты  ·  07.01.20, 08:39 ЧП произошло рано утром 7 января
Канал 112 Канал 112  ·  07.01.20, 10:07 В Одесской области в результате пожара в строительном вагончике погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.  Как рассказали в пресс-службе, пламя охватило строительный вагончик в поселке…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  07.01.20, 10:10 7 января в пгт Черноморское Одесской области загорелся строительный вагончик. В результате пожара погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС. Пожар вспыхнул около 6 часов утра, на его ликвидацию…
MIGnews MIGnews  ·  07.01.20, 11:06 В поселке Черноморское Лиманского района горел строительный вагончик, в котором находились люди.
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УНН УНН  ·  07.01.20, 11:12 "Около шести утра произошло возгорание в строительном вагончике на территории недостроенного общежития для военных в поселке Черноморское. Об этом полицейским сообщили пожарные. Сейчас на месте происшествия…
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