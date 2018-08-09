В Сумах исчезла семья убитого экс-депутата Жука (4 новости) «8 августа все трое поехали к родственникамЖука и пропали»

Вдова, дочь и водитель убитого экс-депутата Сумского городского совета Анатолия Жука 8 августа выехали на машине Митсубиши Ланцер к родственникам и пропали, сообщили в полиции области. В Сумах исчезли вдова, дочь и водитель убитого бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука. Об этом 9 августа сообщили в пресс-службе полиции области.

По информации правоохранителей, 8 августа вдова Жука Анна, их дочь Алиса и водитель Александр Яценко выехали на машине Митсубиши Ланцер к родственникам и пропали.

"Анна Жук на вид женщине 30 лет, рост 160 -165 см., худощавого телосложения, волосы длинные, светлые, прямые, глаза светло-карие. Особая примета на ноге имеет шрам длиной около 5 см. Была одета в лосины черного и розового цветов, кофту типа "толстовка" (ткань имеет рисунок леопардовых пятен), обутая в красные кроссовки с белой подошвой. При себе имела кожаную женскую сумку темно-коричневого цвета, а также украшения: две золотые цепочки - один из крестиком, а второй с подвеской в форме ромба, и две золотые обручальные кольца", сообщили правоохранители.

"Алиса Жук Алиса на вид девочке 9-10 лет, рост 140-150 см., худощавого телосложения, волосы длинные, русые, прямые, глаза светло-карие. Особые приметы: на нижней части спины дело ребенок имеет родимое пятно круглой формы, на нижней части левой ноги две родинки. Девочка была одета в короткие голубые шорты с вышивкой в форме красных цветов, футболку бузково- красного цвета, на левом рукаве которой имеется надпись "Demix". Обута в вьетнамки темно-синего цвета. На голове была кепку джинсовую темно-синего цвета с надписью "Girls". Ребенок носит на шее золотую цепочку с крестиком, в ушах - серьги из белого золота в виде полумесяца. При себе имела детский рюкзак черного цвета", рассказали в полиции.

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Александру Яценко на вид 28-30 лет, рост 180, средней статуры, темные короткие волосы, светлые глаза. Правоохранители просят людей сообщать им любую информацию о пропавших.

В эфире телеканала "112 Украина" старший инспектор отдела коммуникаций Сумской полиции Владимир Крупецких сообщил, что в связи с исчезновением семьи Жука правоохранители открыли уголовное производство по признакам пунктов 1 и 2 ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного Кодекса Украины.

Он добавил, что об исчезновении Анны Жук в полицию заявил один из друзей семьи.

Жука нашли застреленным 2 августа. В прокуратуре сообщили, что его убили после того, как он потушил пожар в своем доме и спал во дворе на каремате.

Он был депутатом горсовета Сум с 2010-го по 2015 год, возглавлял департамент градостроительства и земельных ресурсов. В 2015 году баллотировался на должность мэра.