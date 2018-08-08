  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. В Сумах исчезли жена и дочь застреленного на прошлой неделе экс-депутата
Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
· Чиновники
В Сумах исчезли жена и дочь застреленного на прошлой неделе экс-депутата

В Сумах исчезли жена и дочь застреленного на прошлой неделе экс-депутата (7 новостей)

«Адвокат жены погибшего заявляет о давлении со стороны правоохранительных органов»

В Сумах исчезли жена и дочь бывшего депутата горсовета и экс-директора городского департамента градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука. Об этом в среду, 8 августа, рассказал старший инспектор отдела коммуникации полиции области Владимир Крупецких, передает УНИАН.

Он сообщил, что сообщении об исчезновении застреленного мужчины поступило сегодня около 15.00.

"Поступило три обращения в Сумской отдела полиции о том, что исчезла Анна Жук с ребенком. На место выехала следственно-оперативная группа, сейчас проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению их местонахождения. Если их мы не найдем, то в Единый реестр досудебных расследований будут внесены сведения по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - отметил Крупецких.

По информации местного сайта Данкор, адвокат жены Жука Анатолий Романюк от комментариев на эту тему отказался. 

Чиновники пояснили ситуацию с проблемным ВНО по английскому
Чиновники пояснили ситуацию с проблемным ВНО по английскому

Отмечается, что вчера Анна Жук должна была давать пресс-конференцию, но вместо нее на вопросы журналистов отвечал ее адвокат Романюк. 

"На сегодняшний день по городу распространяются слухи, что Анна Жук является главным подозреваемым в деле об убийстве Анатолия Жука. Это не так, она не имеет статуса подозреваемого. Но сегодня мной была подана жалоба в прокуратуру о ее незаконном содержании в отделе полиции с 3-х ночи до 17 часов. Я, как ее представитель не против того, чтобы следствие отрабатывало все версии убийства, в том числе - и в отношении родственников. Но это должно происходить законным образом. Она не скрывается и намерена сотрудничать со следствием", - рассказал адвокат.

Кроме того, по словам Романюка, правоохранители обтерли футболкой Анны Жук пистолет, который был найден возле ее убитого мужа, а бытовая версия убийства "наиболее удобна для следствия".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ФОТО К НОВОСТИ: «В Сумах исчезли жена и дочь застреленного на прошлой неделе экс-депутата»
Фото В Сумах исчезли жена и дочь застреленного на прошлой неделе экс-депутата
Фото Исчезли жена и дочь убитого депутата
Фото В Сумах пропали вдова и дочь убитого экс-депутата Жука
Фото В Сумах пропала семья убитого чиновника горсовета - СМИ
Фото В Сумах пропали жена и дочь застреленного экс-депутата
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  08.08.18, 19:37 Адвокат жены погибшего заявляет на давление со стороны правоохранительных органов.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  08.08.18, 20:04 В Сумах исчезли жена и дочь застреленного бывшего депутата городского совета и экс-директора городского департамента градостроительства и земельных отношений Анатолия Жука. "Поступило три обращения в…
Главред Главред  ·  08.08.18, 20:18 Анатолия Жука застрелили вечером 2 августа В Сумах пропали вдова и дочь председателя общественной организации, бывшего депутата Сумского городского совета и экс-директора городского департамента...
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.08.18, 20:37 В Сумах пропали жена и дочь убитого 2 августа экс-депутата и чиновника городского совета Анатолия Жука. Об этом сообщил старший инспектор отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ForUm ForUm  ·  08.08.18, 20:55 В Сумах исчезли жена и дочь застреленного председателя общественной организации, бывшего депутата Сумского городского совета и экс-директора городского департамента градостроительства и земельных отношений…
Телеграф Телеграф  ·  08.08.18, 21:21 Адвокат жены погибшего заявляет о давлении со стороны правоохранительных органов.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
В Сумах исчезли жена и дочь застреленного на прошлой неделе экс-депутата

В Сумах исчезли жена и дочь застреленного на прошлой неделе…
Раскрыла карты: звезда &quot;Орла и Решки&quot; &quot;засветила&quot; беременный животик

Раскрыла карты: звезда "Орла и Решки" "засветила" беременный животик
Нападение на Гандзюк: Кислота была более плотной, чем в аккумуляторах авто

Нападение на Гандзюк: Кислота была более плотной, чем в аккумуляторах…
Пивоварник за убийство Бабченко получил от эфэсбэшников $100 тысяч, - Цымбалюк

Пивоварник за убийство Бабченко получил от эфэсбэшников $100 тысяч, -…
68-летний Ричард Гир планирует снова стать отцом

68-летний Ричард Гир планирует снова стать отцом
Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года

Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года
Сестра о состоянии Сенцова: конец близок

Сестра о состоянии Сенцова: конец близок
В сети появился трейлер фильма &quot;Бельканто&quot; с Джулианной Мур

В сети появился трейлер фильма "Бельканто" с Джулианной Мур
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Патріотичне виховання молоді в Росії перетворилося на фікцію

Патріотичне виховання молоді в Росії перетворилося на фікцію
На Закарпатье ранили начальника погранзаставы: подробности нападения

На Закарпатье ранили начальника погранзаставы: подробности нападения
Страсть, желание и изысканность -фотограф показал, какими бывают настоящие любовницы

Страсть, желание и изысканность -фотограф показал, какими бывают настоящие любовницы
На уровне ДНК. Ресторатор Дима Борисов – о том, почему украинцы любят пиццу и хачапури

На уровне ДНК. Ресторатор Дима Борисов – о том, почему…
Новий адвокат Януковича каже, що його клієнт боїться за своє життя

Новий адвокат Януковича каже, що його клієнт боїться за своє…
Журналисты &quot;ТСН&quot; возмутились приглашением Оксаны Марченко в &quot;Танцы со звездами&quot;

Журналисты "ТСН" возмутились приглашением Оксаны Марченко в "Танцы со звездами"
В Одессе из-за угроз отменили выступление нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

В Одессе из-за угроз отменили выступление нобелевского лауреата Светланы Алексиевич
Украина планирует в следующем году увеличить масштабы Sea Breeze

Украина планирует в следующем году увеличить масштабы Sea Breeze
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.