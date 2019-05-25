  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. В таиландском порту произошел взрыв: 50 пострадавших
Мир
РБК Украина РБК Украина ·
· Взрыв · Меньшая мера · Пожар · Таиланд · Результат
В таиландском порту произошел взрыв: 50 пострадавших

В таиландском порту произошел взрыв: 50 пострадавших (6 новостей)

«В порту Лаем Чабанг в Таиланде произошел взрыв, есть пострадавшие»

В Таиланде в порту Лаем Чабанг произошел взрыв и пожар на грузовом судне, в результате чего было травмировано по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.

Начальник порта лейтенант Юттхана Мокхао рассказал, что огонь вспыхнул на одном из грузовых судов, где произошел взрыв контейнера с химикатами. В данное время правоохранители устанавливают причины возгорания.

Доктор местной больницы Виттхая Чокчайпайсарн рассказал, что более 40 человек был доставлены с ожогами и раздражением глаз. Большинство пострадавших являются работниками порта и имеют ожоги кожи лица, ног и рук.

В тушении пожара принимало участие 10 спецмашин. Огонь был взят под контроль и ликвидирован.

В Харьковской области произошел взрыв
В Харьковской области произошел взрыв

#Noticetotrade : Class 6.1 Chemical Exploded!!

Several port workers were injured and local people were evacuated following an explosion in a container on a ship at #LaemChabangPort in Chon Buri, Thailand Sri Racha district on Saturday morning. pic.twitter.com/3FLzvOUsl2

— Trade Expeditors USA (@teuinc) 25 травня 2019 р.

ФОТО К НОВОСТИ: «В таиландском порту произошел взрыв: 50 пострадавших»
Фото В Таиланде в порту произошел взрыв, десятки пострадавших
Фото В порту Таиланда произошел взрыв: полсотни пострадавших
Фото Взрыв в порту Таиланда: Не менее 50 пострадавших
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  25.05.19, 16:12 В Таиланде в порту Лаем Чабанг произошел взрыв, в результате чего возник пожар на грузовом судне. По меньшей мере 50 человек – травмированы. Начальник порта лейтенант Юттхана Мокхао сказал, что огонь…
MIGnews MIGnews  ·  25.05.19, 16:18 В субботу, 25 мая, в Таиланде в порту Лаем Чабанг произошел взрыв и пожар на грузовом судне, в результате чего было травмировано по меньшей мере 50 человек.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.05.19, 16:40 На грузовом судне в таиландском порту Лаем Чабанг в субботу, 25 мая, произошел взрыв с последующим пожаром, в результате чего пострадали по меньшей мере 50 человек, сообщает газета Bangkok Post. Большинство…
Телеграф Телеграф  ·  25.05.19, 16:42 В порту Лаем Чабанг в Таиланде произошел взрыв, есть пострадавшие.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
MIGnews MIGnews  ·  25.05.19, 17:50 В субботу, 25 мая, количество пострадавших при взрыве в порту Лаем Чабанг в Таиланде на грузовом судне возросло до 130.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Макрон подтвердил возможность восстановить Нотр-Дам за 5 лет

Макрон подтвердил возможность восстановить Нотр-Дам за 5 лет
&quot;Яндекс&quot; приобрел эксклюзивное право на показ в РФ шоу &quot;Слуга народа&quot;

"Яндекс" приобрел эксклюзивное право на показ в РФ шоу "Слуга…
Трамп назвал Тиллерсона &quot;тупым, как камень&quot;

Трамп назвал Тиллерсона "тупым, как камень"
Аэропорт Стамбул изменил написание четырех украинских городов

Аэропорт Стамбул изменил написание четырех украинских городов
В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун: курьезное видео

В США боксеры одновременно отправили друг друга в нокдаун: курьезное…
Порошенко вручил Курту Волкеру орден

Порошенко вручил Курту Волкеру орден
Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода

Израиль и ХАМАС заключили перемирие на полгода
Назван город с самыми высокими в мире зарплатами

Назван город с самыми высокими в мире зарплатами
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков

Паводок на Закарпатье: Названа предварительная сумма убытков
Золотая Евролига: Украина обыграла Словакию

Золотая Евролига: Украина обыграла Словакию
Apple приобрела стартап, помогающий контролировать симптомы астмы у детей

Apple приобрела стартап, помогающий контролировать симптомы астмы у детей
Мураєв назвав Медведчука «грантоїдом», тільки російським

Мураєв назвав Медведчука «грантоїдом», тільки російським
Обвиняемые по &quot;делу Хизб ут-Тахрир&quot; рассказали об условиях в СИЗО

Обвиняемые по "делу Хизб ут-Тахрир" рассказали об условиях в СИЗО
В Одесской области - два новых начальника территориальных подразделений полиции

В Одесской области - два новых начальника территориальных подразделений полиции
Определились участники плей-офф за право играть в УПЛ в следующем сезоне

Определились участники плей-офф за право играть в УПЛ в следующем…
&quot;Одно лицо&quot;: украинский телеведущий дерзко потроллил гламурных звезд

"Одно лицо": украинский телеведущий дерзко потроллил гламурных звезд
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.