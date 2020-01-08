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В Тегеране разбился украинский Боинг: погибли 170 человек

В Тегеране разбился украинский Боинг: погибли 170 человек (5 новостей)

«Опубликованы неофициальные списки пассажиров самолета»

В выпуске новостей за 8 января по состоянию на 9:00 – в Иране разбился украинский самолет авиакомпании МАУ. Он направлялся в Киев. Вскоре после вылета из аэропорта Имама Хомейни в городе Тегеран боинг упал. На борту было 177 человек, все погибли. За прошедшие сутки российские вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня. Били из гранатометов и из стрелкового оружия.

Также в выпуске:

Министерство иностранных дел уже подтвердило информацию о падении самолета. Все пассажиры погибли. Сейчас дипломаты уточняют информацию о жертвах трагедии и работают над списками.

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Из-за крушения президент Украины Владимир Зеленский срочно прерывает свою поездку в Оман и направляется в Киев.

Российские пропагандисты несмотря на запрет все равно приезжают в Украину. Пограничники и служба безопасности не могут объяснить ситуацию.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Тегеране разбился украинский Боинг: погибли 170 человек»
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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  08.01.20, 08:07 Самолет "Боинг 737" от украинской авиакомпанию "Международные Авиалинии Украины" потерпел крушение из-за технических проблем после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни
АТН АТН  ·  08.01.20, 08:25 В Тегеране разбился украинский самолет рейс PS752 Тегеран - Киев  со 170 пассажирами на борту. Все они погибли. Об этом сообщает Reuters.
ТСН ТСН  ·  08.01.20, 11:55 Опубликованы неофициальные списки пассажиров самолета.
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