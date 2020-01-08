  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. В Тегеране разбился украинский самолет с 180 людьми за борту: первые фото с места трагедии
Украина
Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 07:35
· Аэропорт · Самолет · Январь · Иран · Украинский самолет
В Тегеране разбился украинский самолет с 180 людьми за борту: первые фото с места трагедии

В Тегеране разбился украинский самолет с 180 людьми за борту: первые фото с места трагедии (19 новостей и 3 видео)

«О выживших на борту лайнера ничего не известно»

Украинский самолет, на борту которого было 180 человек, потерпел крушение ночью 8 января у аэропорта столицы Ирана – Тегерана. Деталей пока нет.

О катастрофе сообщили в информационном агентстве АР, которое сослалось на иранское телевидение.

О жертвах и пострадавших пока ничего не известно.

Самолет вылетел из международного аэропорта имени Хомейни. Сервис Flightradar24 свидетельствует, что последнее расположение самолета было в районе города Парандий рядом с Тегераном.

СМИ: во время ракетного удара по аэропорту Багдада погиб иранский генерал
СМИ: во время ракетного удара по аэропорту Багдада погиб иранский генерал

В телеграмм-канале Mash опубликовали видео, которое якобы зафиксировало именно катастрофу украинского самолета.

Катастрофа произошла вроде бы через какой-то час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Обновлено в 07:29 По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли - Департамент консульской службы МИД Украины

Обновлено в 07:35 Украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни по техническим причинам.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Тегеране разбился украинский самолет с 180 людьми за борту: первые фото с места трагедии»
Фото В Иране упал украинский самолет с 180 пассажирами на борту
Фото В Тегеране разбился украинский самолет − Reuters
Фото В Тегеране разбился украинский самолет с 180 людьми за борту: первые фото с места трагедии
Фото При крушении украинского самолета в Тегеране никто не выжил - спасатели
Фото В Иране разбился самолет МАУ со 180 пассажирами на борту - СМИ
Фото Появились фото с места крушения украинского самолета в Иране
Фото Авиакатастрофа в Тегеране: на борту украинского самолета было 167 человек – власти Ирана
Фото Выживших нет: опубликованы страшные фото и видео с места крушения украинского самолета в Иране
Фото Появились первые ФОТО и ВИДЕО с места крушения украинского самолета, который летел в Киев
Фото Пассажиры и экипаж потерпевшего крушение украинского самолета возле Тегерана погибли – МИД
Фото Крушение украинского самолета в Иране: пассажиры и экипаж погибли
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  08.01.20, 06:06 Украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни по техническим причинам. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал CNN.Сообщается,…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.01.20, 06:07 В Тегеране потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 180 человек. Об этом 8 января сообщило агентство Reuters. "Боинг 737, принадлежащий авиакомпанию Международные Авиалинии Украины,…
Facenews Facenews  ·  08.01.20, 06:10 Самолет Boeing 737 "Украинских авиалиний" потерпел крушение вскоре после взлета из аэропорта Тегерана. На борту были 180 человек.Самолет Boeing 737 "Украинских авиалиний" потерпел крушение рано…
Апостроф Апостроф  ·  08.01.20, 06:12 В Тегеране (Иран) потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 180 человек.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.01.20, 06:25 Украинский самолет Boeing-737, следовавший по маршруту Тегеран – Киев (Борисполь), разбился вскоре после взлета. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.Сообщается, что на борту были 180 человек.…
Голос.UA Голос.UA  ·  08.01.20, 06:41 В Тегеране потерпел крушение украинский самолет, на борту которого находились 180 человек. Об этом 8 января сообщило агентство Reuters. "Боинг 737, принадлежащий авиакомпанию Международные Авиалинии Украины,…
Факты Факты  ·  08.01.20, 06:47 О выживших на борту лайнера ничего не известно
Униан Униан  ·  08.01.20, 06:53 По предварительным данным, на борту самолета находилось около 180 человек.
Главред Главред  ·  08.01.20, 06:57 Возле иранского аэропорта Имама Хомейни произошла авиакатастрофа - разбился украинский самолет, на борту которого находились 180 пассажиров и члены экипажа. Boeing 737 потерпел крушение вскоре...
РБК Украина РБК Украина  ·  08.01.20, 07:05 Опубликованы первые фотографии с места крушения самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом в Twitter сообщил журналист BBC в Иране Али Хашем.Он также сообщил, что согласно данным иранских…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  08.01.20, 07:07 Пассажирский самолет международных авиалиний Украины разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране.
Факты Факты  ·  08.01.20, 07:09 По предварительным данным, в катастрофе никто не выжил
Униан Униан  ·  08.01.20, 07:11 Ранее сообщалось, что на борту упавшего в Иране Boeing 737 находились 180 пассажиров.
Апостроф Апостроф  ·  08.01.20, 07:12 В интернете обнародовали видео с места падения украинского самолета в Иране, на его борту находились 167 человек.
Новый Регион Новый Регион  ·  08.01.20, 07:26 Появились новые подробности крушения украинского самолета компании МАУ после взлета из аэропорта в Иране.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  08.01.20, 07:29 По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли - Департамент консульской службы МИД Украины
Телеграф Телеграф  ·  08.01.20, 07:35 Украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни по техническим причинам.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
В Тегеране разбился украинский самолет с 180 людьми за борту: первые фото с места трагедии

В Тегеране разбился украинский самолет с 180 людьми за борту:…
ОБСЕ неправдиво пишет о нарушении Украиной минских договоренностей, – штаб ООС

ОБСЕ неправдиво пишет о нарушении Украиной минских договоренностей, – штаб…
Зимний путь: поезд в Борисполь сломался по дороге в очередной раз

Зимний путь: поезд в Борисполь сломался по дороге в очередной…
Зеленский из заснеженных Карпат махнул в жаркий Оман: в чем причина

Зеленский из заснеженных Карпат махнул в жаркий Оман: в чем…
В зоне ООС подорвался грузовик с украинскими военными, есть погибший

В зоне ООС подорвался грузовик с украинскими военными, есть погибший
Рябошапка назначил прокурором Ровенской области Войтенко

Рябошапка назначил прокурором Ровенской области Войтенко
В центре Киева ночью сгорела машина, огонь перекинулся на жилой дом

В центре Киева ночью сгорела машина, огонь перекинулся на жилой…
В Киеве пьяный мужчина сломал палец полицейскому

В Киеве пьяный мужчина сломал палец полицейскому
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Рождество на Донбассе дважды обстреляли Васильевку

На Рождество на Донбассе дважды обстреляли Васильевку
Киев в обмен на Тегеран: почему Трамп близок к сделке с Путиным

Киев в обмен на Тегеран: почему Трамп близок к сделке…
Под Одессой хозяин выбросил гостя в семиметровый колодец

Под Одессой хозяин выбросил гостя в семиметровый колодец
Авиакатастрофа в Иране: все люди на борту погибли

Авиакатастрофа в Иране: все люди на борту погибли
В Иране разбился украинский самолет. Все люди на борту погибли

В Иране разбился украинский самолет. Все люди на борту погибли
Боевики на Донбассе дважды стреляли из гранатометов - штаб ООС

Боевики на Донбассе дважды стреляли из гранатометов - штаб ООС
Итоги дня 7 января: Рождество, Австралия в огне, давка на похоронах Сулеймани

Итоги дня 7 января: Рождество, Австралия в огне, давка на…
Монатик умилил сеть редкими фото с сыновьями

Монатик умилил сеть редкими фото с сыновьями
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.