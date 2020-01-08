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В Тегеране разбился украинский самолет с 180 людьми за борту: первые фото с места трагедии (19 новостей и 3 видео) «О выживших на борту лайнера ничего не известно»

Украинский самолет, на борту которого было 180 человек, потерпел крушение ночью 8 января у аэропорта столицы Ирана – Тегерана. Деталей пока нет.

О катастрофе сообщили в информационном агентстве АР, которое сослалось на иранское телевидение.

О жертвах и пострадавших пока ничего не известно.

Самолет вылетел из международного аэропорта имени Хомейни. Сервис Flightradar24 свидетельствует, что последнее расположение самолета было в районе города Парандий рядом с Тегераном.

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В телеграмм-канале Mash опубликовали видео, которое якобы зафиксировало именно катастрофу украинского самолета.

Катастрофа произошла вроде бы через какой-то час после того, как Иран атаковал ракетами американские базы в Ираке.

Обновлено в 07:29 По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли - Департамент консульской службы МИД Украины

Обновлено в 07:35 Украинский самолет со 180 пассажирами на борту разбился возле иранского аэропорта Имама Хомейни по техническим причинам.