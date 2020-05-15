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В Тернополе с 16 мая возобновят работу все рынки, - мэр Надал

В Тернополе с 16 мая возобновят работу все рынки, - мэр Надал (3 новости)

«В Тернополе увеличили количество спецрейсов транспорта и с 16 мая возобновят работу все городские рынки»

По словам мэра Миргорода Сергея Соломахи, городской бюджет потерял примерно 6,5 млн грн из-за закрытия курортов и части предприятий.

Курортные учреждения Миргорода (Полтавская область) готовы к приему туристов. Об этом 15 мая в эфире телеканала "Украина 24" заявил мэр города Сергей Соломаха.

По словам мэра, город много потерял из-за пандемии коронавируса. Он отметил, что только за апрель наблюдается невыполнение бюджета на уровне 6,5 млн грн, так как закрыты курорты и часть предприятий.

"Курорт готов принять [гостей], обеспечить все необходимые санитарные нормы, все условия, которые будут определены решением правительства. Во второй волне [ослабления карантина], когда планируется открытие отелей, возможно рассмотреть открытие курортных заведений. Мы готовы к этому. С одной стороны понятно, что мы должны беспокоиться о здоровье, но экономическая ситуация сложная", подчеркнул он.

По словам Соломахи, за время эпидемии в городе подтверждено 14 больных COVID-19, 12 из них вылечились. Он отм...

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.05.20, 14:44 В Тернополе увеличили количество спецрейсов транспорта и с 16 мая возобновят работу все городские рынки.
Страна.ua Страна.ua  ·  15.05.20, 15:05 ...
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