В Тернополе совершил самоубийство чемпион Украины по бодибилдингу

В Тернополе в понедельник, 25 мая, покончил с собой чемпион Украины по бодибилдингу 2012 года Любомир Шкодзинский, пишет издание "Тернополяни".
Сообщается, что Любомир повесился и спасти жизнь ему не удалось. Среди причин трагедии называют неудачи в работе и неразделенную любовь.
«Похороны состоятся 26 мая в 14:00 на территории психиатрической больницы в Тернополе», - говорится в сообщении.
Страницу спортсмена в Facebook была удалена после того, как стало известно о смерти Шкодзинского.
Ранее, 23 мая, бывший нападающий харьковского "Металлиста" Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством в Белграде. Он выстрелил себе в голову в квартире, где жил со своей девушкой.
Также на украинской исследовательской станции “Академик Вернадский” в Антарктиде из-за неразделенной любви совершил самоубийство повар Василий Омелянович.
https://vesti.ua/lite/criminal/v-kieve-pokonchil-s-soboj-podpolkovnik-sbuПодпишитесь на ежедневную еmail-рассылку от создателей газеты номер 1 в Украине. Каждый вечер в вашей почте самое важное, эксклюзивное и полезное. Подписаться.