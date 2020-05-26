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В Тернополе совершил самоубийство чемпион Украины по бодибилдингу (5 новостей) «По некоторым данным, причиной суицида стали неудачи в работе и личной жизни»

В Тернополе в понедельник, 25 мая, покончил с собой чемпион Украины по бодибилдингу 2012 года Любомир Шкодзинский, пишет издание "Тернополяни".

Сообщается, что Любомир повесился и спасти жизнь ему не удалось. Среди причин трагедии называют неудачи в работе и неразделенную любовь.

«Похороны состоятся 26 мая в 14:00 на территории психиатрической больницы в Тернополе», - говорится в сообщении.

Страницу спортсмена в Facebook была удалена после того, как стало известно о смерти Шкодзинского.

Ранее, 23 мая, бывший нападающий харьковского "Металлиста" Милян Мрдакович покончил жизнь самоубийством в Белграде. Он выстрелил себе в голову в квартире, где жил со своей девушкой.

Также на украинской исследовательской станции “Академик Вернадский” в Антарктиде из-за неразделенной любви совершил самоубийство повар Василий Омелянович.

https://vesti.ua/lite/criminal/v-kieve-pokonchil-s-soboj-podpolkovnik-sbu

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