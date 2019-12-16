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Происшествия
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 13:52
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В Тернопольской области школьный автобус с детьми попал в ДТП: Погиб водитель

В Тернопольской области школьный автобус с детьми попал в ДТП: Погиб водитель (5 новостей)

«Виновника аварии задержали правоохранители»

Школьный автобус и два автомобиля попали в аварию возле села Кровинка Теребовлянского района на Тернопольщине.

Водитель одной из машин погиб, дети не пострадали, сообщили в полиции области.

ДТП произошло на автодороге Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече.

Водитель автомобиля VOLKSWAGEN Sharan выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом марки "ЭТАЛОН". Затем врезался во встречный автомобиль ВАЗ-21074.

На Львовщине школьный автобус попал в ДТП: травмированы дети
На Львовщине школьный автобус попал в ДТП: травмированы дети

"Такой маневр стал смертельным для водителя ВАЗа. Мужчина, 1957 года рождения, житель Тернополя, погиб на месте происшествия", - рассказали в полиции.

Во время аварии в автобусе было десять учеников, которые ехали на школьную олимпиаду в пгт Дружба, с ними все хорошо. Водителя иномарки из Львовской области задержали. Предварительно, все водители были трезвы, а транспорт исправен. Продолжается следствие.

В Ивано-Франковской обл. автомобиль сбил 23-летнего велосипедиста.Погибший является сыном героя Небесной сотни Игоря Ткачука. Авария произошла поздно вечером в с. Большая Каменка Коломыйского р-на. 33-летний водитель Аudi А6 наехал на 23-летнего велосипедиста на неосвещенном участке дороги. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Обновлено в 12:59 Дети не пострадали, но погиб водитель авто-участника ДТП.

Обновлено в 13:52 Виновника аварии задержали правоохранители.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Тернопольской области школьный автобус с детьми попал в ДТП: Погиб водитель»
Фото Выехал на встречную полосу и столкнулся: авария унесла жизнь мужчины
Фото Под Тернополем автобус со школьниками попал в тройное ДТП: есть погибший
Фото На Тернопольщине произошло тройное ДТП со школьным автобусом: погиб водитель
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  16.12.19, 10:07 По информации полиции, водитель автомобиля VOLKSWAGEN выехал на полосу встречного движения и как результат - столкнулся с автобусом марки "ЭТАЛОН ", а после этого врезался в еще одно встречное авто
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  16.12.19, 12:34 В Тернопольской области школьный автобус с детьми, которые ехали на олимпиаду, попал в ДТП. Как сообщили в пресс-службе местной полиции, автобус и две легковушки не разминулись на трассе Доманово-Ковель-Черновцы-Тереблече,…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  16.12.19, 12:59 Дети не пострадали, но погиб водитель авто-участника ДТП.
ТСН ТСН  ·  16.12.19, 13:52 Виновника аварии задержали правоохранители.
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