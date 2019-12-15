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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 17:30
· Стадион
В Токио открыли пятиэтажный стадион к Олимпиаде-2020

В Токио открыли пятиэтажный стадион к Олимпиаде-2020 (4 новости)

«Стадион занимает около 69,6 тысячи м2»

В японской столице Токио открыли пятиэтажный Национальный стадион, на котором будут проходить церемония открытия и закрытия Олимпиады-2020 и соревнования по легкой атлетике и футболу. Об этом сообщает The Japan News.

Сообщается, что строительство стадиона продолжалось в течение трех лет и окончательно было завершено 30 ноября 2019 года. Стадион имеет пять этажей над землей и два этажа под землей и занимает около 69,6 тысячи м/кв.

Новый стадион рассчитан на 68 тыс. зрителей, а строительство его арены обошлось в 1,44 млрд долларов.

На стадионе состоится церемоний открытия и закрытия, соревнований по легкой атлетике и финала женского футбола на Олимпийских играх. Также открытие и закрытие Паралимпиады будет проходить на Национальном стадионе.

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Летняя Олимпиада-2020 пройдет в Токио с 24 июля по 9 августа.

Обновлено в 17:30 Строительство стадиона продолжалось в течение трех лет и окончательно было завершено 30 ноября 2019 года. Стадион имеет пять этажей над землей и два этажа под землей. Он занимает около 69,6 тысячи м кв.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.12.19, 13:45 Стадион занимает около 69,6 тысячи м2.
Газета День Газета День  ·  15.12.19, 14:52 В Токио открыли пятиэтажный Национальный стадион, на котором будут проходить церемония открытия и закрытия Олимпиады-2020, а также соревнования по легкой атлетике и футболу. Об этом передает The Japan…
Канал 112 Канал 112  ·  15.12.19, 17:30 В японском Токио открыли пятиэтажный Национальный стадион, который будет принимать Олимпийские игры 2020 года, сообщает AP. Отмечается, что на стадионе будет проходить церемония открытия и закрытия Олимпиады,…
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