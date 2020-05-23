В транспорт в Киеве будут пускать только в маске, - распоряжение КГГА

В Киеве пассажиров будут допускать в салоны общественного транспорта только при наличии защитной маски. Об этом говорится в распоряжении руководителя работ из ликвидации последствий чрезвычайной ситуации № 47, сообщает пресс-служба КГГА. Согласно распоряжению в метро должны обеспечить санитарный контроль пассажиров на входе в помещения станций. Пассажиров с температурой выше 37,2 или с признаками инфекционного заболевания не будут впускать. С целью соблюдения санитарного расстояния — не менее 1,5 метра между пассажирами в очередях в кассы и терминалы самообслуживания, на платформах и в вестибюлях станций — может быть ограничено количество пассажиров на станциях метрополитена (полное или частичное закрытие на вход). В салонах общественного транспорта должны проводить дезинфекцию. Вагоны метрополитена должны дезинфицировать во время меропри...