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Экономика и финансы
Facenews Facenews · · Обновлено в 18:05
· Россия · Cитуация в России
В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось пять миллионов тонн загрязненной нефти – "Гомельтранснефть Дружба"

В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось пять миллионов тонн загрязненной нефти – "Гомельтранснефть Дружба" (6 новостей)

«Беларусь полностью остановила прием нефти из России по трубопроводу Дружба - пока нефтяники не выкачают всю загрязненную нефть. Об этом…»

Беларусь приостановила прием нефти по трубопроводу "Дружба" - пока нефтяники не вытеснят всю некачественную нефть.

Между тем в России заявляют об умышленном загрязнении нефти.Прием нефти из России на территорию Беларуси по трубопроводу "Дружба" по состоянию на утро вторника, 30 апреля, полностью остановлен, сообщил во вторник главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. Возобновление приема ожидается 2 мая, но даже тогда "система будет работать в функционально ограниченном режиме", а на полное восстановление уйдет "не менее полугода напряженной работы". К 10-11 мая трубопровод "Дружба", по оценке белорусских нефтяников, должен выйти на 60-65 процентов номинальной среднегодовой загрузки. Пауза в приеме нефти необходима для вытеснения некачественной нефти с российского участка трубопровода - ее переведут во вторую нитку трубопровода, которая станет своего рода хранилищем для некондиционной нефти, в то время как по первой нитке возобновятся поставки качественной нефти. Общий объем нефти, не соответствующей параметрам качества, в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составляет примерно 5 миллионов тонн. Информация о загрязнении поступающей в Беларусь российской нефти появилась 19 апреля. 23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов (бензина и дизельного топлива) в Украину, Польшу и страны Балтии. На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе уже заявили, что некачественная российская нефть привела к поломке дорогостоящего оборудования. Ухудшение качества нефти, поступающей по нефтепроводу "Дружба", зафиксировали и в Польше. Российская компания "Транснефть" провела расследование и выяснила, что загрязнение нефти произошло на перевалочном узле компании "Самаратранснефть-терминал", причем сделано это было умышленно. "По факту загрязнения нефти силовые ведомства в России возбудили уголовное дело. Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием", - заявил представитель "Транснефти" Александр Демин. _____________ Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

Обновлено в 17:05 Сергей Елкин - о реакции Минска на техногенную аварию в РФ.______________ Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp Эта новость также на сайте Deutsche Welle.

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Трамп считает, что США, Россия и Китай должны отказаться от ядерного оружия

Обновлено в 18:05 "Прием нефти из России на территорию Беларуси по трубопроводу Дружба по состоянию на утро вторника, 30 апреля, полностью остановлен", - заявил он.

ФОТО К НОВОСТИ: «В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось пять миллионов тонн загрязненной нефти – "Гомельтранснефть Дружба"»
Фото Из нефтепровода Дружба откачают "грязную" нефть
Фото В трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши скопилось пять миллионов тонн загрязненной нефти – "Гомельтранснефть Дружба"
Фото Беларусь полностью остановила прием нефти из России
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  30.04.19, 13:10 Полное восстановление транзита российской нефти по нефтепроводу Дружба потребует нескольких месяцев. Об этом сообщил концерн Белнефтехим во вторник, 30 апреля. "Принятые меры позволят восстановить работу…
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РБК Украина РБК Украина  ·  30.04.19, 18:05 Беларусь полностью остановила прием нефти из России по трубопроводу "Дружба" - пока нефтяники не выкачают всю загрязненную нефть. Об этом заявил главный инженер ОАО Гомельтранснефть "Дружба" Андрей Вериго, сообщает DW.Он…
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