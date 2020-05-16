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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 13:04
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В Турции на четыре дня ввели комендантский час

В Турции на четыре дня ввели комендантский час (6 новостей)

«В стране ввели четырехдневный комендантский час в 15 провинциях»

В 15 провинциях Турции ввели четырехдневный комендантский час. Он начал действовать с полуночи 15 мая и направлен ​​на предотвращение распространения коронавируса.

Об этом сообщили в Hurriyet.

Турция обычно объявляет комендантский час в выходные дни. Однако из-за 19 мая, которое в стране считается праздничным днем, период комендантского часа продлили до 4 дней.

Комендантский час начал действовать, в том числе в столице Анкаре и в Стамбуле. Поэтому 16 и 17 мая рынки, продуктовые магазины будут закрыты.

Однако 18 и 19 мая они продолжат работать с 10:00 до 16:00. Также будут оставаться открытыми пекарни.

Впервые комендантский час в Турции ввели на двое суток 11-12 апреля.

В Турции официально подтвердили более 146 000 случаев коронавируса, умерли в результате болезни 4055 человек

Обновлено в 12:24 В стране ввели четырехдневный комендантский час в 15 провинциях

Обновлено в 13:04 В частности, комендантский час ввели в столице – Анкаре и наиболее населенном городе – Стамбуле. Об этом сообщает Hurriyet.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  16.05.20, 11:19 Турция ввела четырехдневный комендантский час в 15 провинциях, начиная с полуночи 15 мая, пытаясь предотвратить распространение коронавируса.
Телеграф Телеграф  ·  16.05.20, 11:36 В Турции из-за коронавируса ввели четырехдневный комендантский час.
Страна.ua Страна.ua  ·  16.05.20, 12:11 ...
Подробности Подробности  ·  16.05.20, 12:24 В стране ввели четырехдневный комендантский час в 15 провинциях
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  16.05.20, 13:04 Правительство Турции ввело комендантский час в 15 провинциях страны. Продлятся ограничения четыре дня, начиная с полуночи 15 мая. Турки останутся дома В частности, комендантский час ввели в столице –…
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