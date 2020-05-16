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В Турции на четыре дня ввели комендантский час (6 новостей) «В стране ввели четырехдневный комендантский час в 15 провинциях»

В 15 провинциях Турции ввели четырехдневный комендантский час. Он начал действовать с полуночи 15 мая и направлен ​​на предотвращение распространения коронавируса.

Об этом сообщили в Hurriyet.

Турция обычно объявляет комендантский час в выходные дни. Однако из-за 19 мая, которое в стране считается праздничным днем, период комендантского часа продлили до 4 дней.

Комендантский час начал действовать, в том числе в столице Анкаре и в Стамбуле. Поэтому 16 и 17 мая рынки, продуктовые магазины будут закрыты.

Однако 18 и 19 мая они продолжат работать с 10:00 до 16:00. Также будут оставаться открытыми пекарни.

Впервые комендантский час в Турции ввели на двое суток 11-12 апреля.

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Обновлено в 12:24 В стране ввели четырехдневный комендантский час в 15 провинциях

Обновлено в 13:04 В частности, комендантский час ввели в столице – Анкаре и наиболее населенном городе – Стамбуле. Об этом сообщает Hurriyet.