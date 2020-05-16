В Турции от COVID-19 вылечились свыше 106 тыс человек (9 новостей) «С начала эпидемии коронавируса медики Турции провели более полутора миллиона тестов на COVID-19»

За сутки коронавирусной инфекцией в мире заразились почти 100 тыс. человек, умерли за этот период от COVID-19 – более 5 тыс.По состоянию на утро 16 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 542 910 человек (+99 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 307 696 человека (+5 тыс. за сутки), выздоровели 1 637 073 человека.

В США, которые остаются лидером по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 443 188, умерло 87 559, излечилось 250 747 человек.

Россия на втором месте по заболеваемости там 262 843 заболевших, 2 418 умерших и 58 226 выздоровевших от COVID-19.

В Великобритании инфицированы 238 004 человек, умерли 34 078.

В Испании заболели уже 230 183 человек, скончался 27 459, в Италии соответственно 223 885 и 31 610 человек.

В Бразилии число инфицированных превысило 220 тыс. по состоянию на сегодня там заболели 220 291, умерли 14 962 человек.

Вспышка корона...

Обновлено в 11:50 По состоянию на утро 16 мая в Вооруженных Силах Украины болеет COVID-19 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Обновлено в 12:45 Команда проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозирует возможное начало спада пандемии коронавируса на третью декаду мая.