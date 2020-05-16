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Гордон Гордон · · Обновлено в 12:45
· Коронавирус · COVID-19
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 106 тыс человек

В Турции от COVID-19 вылечились свыше 106 тыс человек (9 новостей)

«С начала эпидемии коронавируса медики Турции провели более полутора миллиона тестов на COVID-19»

За сутки коронавирусной инфекцией в мире заразились почти 100 тыс. человек, умерли за этот период от COVID-19 – более 5 тыс.По состоянию на утро 16 мая во всем мире коронавирусом заразилось 4 542 910 человек (+99 тыс. за сутки). Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами COVID-19 стали 307 696 человека (+5 тыс. за сутки), выздоровели 1 637 073 человека.

В США, которые остаются лидером по масштабам распространения заболевания, число инфицированных достигло 1 443 188, умерло 87 559, излечилось 250 747 человек.

Россия на втором месте по заболеваемости там 262 843 заболевших, 2 418 умерших и 58 226 выздоровевших от COVID-19.

В Великобритании инфицированы 238 004 человек, умерли 34 078.

В Испании заболели уже 230 183 человек, скончался 27 459, в Италии соответственно 223 885 и 31 610 человек.

В Бразилии число инфицированных превысило 220 тыс. по состоянию на сегодня там заболели 220 291, умерли 14 962 человек.

Вспышка корона...

Обновлено в 11:50 По состоянию на утро 16 мая в Вооруженных Силах Украины болеет COVID-19 38 человек. Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

Обновлено в 12:45 Команда проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозирует возможное начало спада пандемии коронавируса на третью декаду мая.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Турции от COVID-19 вылечились свыше 106 тыс человек»
Фото В Турции от COVID-19 вылечились свыше 106 тыс человек
Фото Жертвами коронавируса в мире стали почти 308 тыс. человек
Фото В Турции от коронавируса вылечились свыше 106 тыс человек
Фото В ВСУ коронавирусом заразились 38 человек
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Канал 112 Канал 112  ·  16.05.20, 05:59 До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 106 133 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, передает…
Первый Городской (Кривой Рог) Первый Городской (Кривой Рог)  ·  16.05.20, 09:05 За минувшие сутки число инфицированных COVID-19 в Украине увеличилось на 528 человек и теперь составляет 17858. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в оперативной сводке.
Телеграф Телеграф  ·  16.05.20, 09:26 С начала эпидемии коронавируса медики Турции провели более полутора миллиона тестов на COVID-19.
Фокус Фокус  ·  16.05.20, 09:32 По состоянию на утро 16 мая в мире коронавирус был подтвержден у 4 542 910 человек, за сутки количество зараженных увеличилось на 99 117. Об этом свидетельствуют данные карты распространения вируса Университета…
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Фокус Фокус  ·  16.05.20, 09:59 По состоянию на утро 16 мая в Украине выявили 528 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины. Таким образом,…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  16.05.20, 10:05 В Украине за сутки заболевание COVID-19 подтвердили у 528 человек, а общее количество инфицированных увеличилось до 17 858
Украинская правда Украинская правда  ·  16.05.20, 12:45 Команда проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Мирового центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского прогнозирует возможное начало спада пандемии коронавируса на третью декаду…
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