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В Турции разбился автобус с футбольной командой "Аланьяспора": погиб игрок сборной Чехии (6 новостей и 1 видео) «Микроавтобус с футболистами Аланьяспора попал в аварию в Турции»

Полузащитник турецкой футбольной команды Alanyaspor Йозеф Шурал погиб в результате ДТП с микроавтобусом команды. По данным правоохранителей, водитель авто заснул за рулем.Сегодня в Турции перевернулся микроавтобус, который перевозил футбольную команду Alanyaspor, в результате погиб полузащитник команды чех Йозеф Шурал, травмы получили семеро футболистов. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Автобус с командой, которая ехала из города Кайсери после матча, съехал с дороги в районе Алании.

Руководитель клуба Хасан Чавушоглу сообщил, что, по данным правоохранителей, в микроавтобусе были два водителя и оба заснули.

Водитель, который находился в тот момент за рулем, после допроса был задержан.

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Пострадавшие игроки были доставлены в ближайшую больницу, Шурал находился в критическом состоянии. Врачи прооперировали полузащитника, однако спасти его не удалось. Погибшему было 28 лет.

Alanyaspor турецкий футбольный клуб из города Алания, в настоящее время выступающий в Суперлиге, главной футбольной лиге Турции.

Обновлено в 12:51 Микроавтобус с футболистами "Аланьяспора" попал в аварию в Турции.

Обновлено в 14:16 28-летний футболист сборной Чехии Йосеф Шурал, выступавший в чемпионате Турции за команду "Аланьяспор", погиб, когда команда возвращалась в Аланию