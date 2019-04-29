  1. Главная
  2. Новости
  3. Мир
  4. В Турции разбился автобус с футбольной командой "Аланьяспора": погиб игрок сборной Чехии
Мир
Гордон Гордон · · Обновлено в 14:16
· Турция · ДТП · Футбол · Игрок · Правоохранители · Водитель · Результат
В Турции разбился автобус с футбольной командой "Аланьяспора": погиб игрок сборной Чехии

В Турции разбился автобус с футбольной командой "Аланьяспора": погиб игрок сборной Чехии (6 новостей и 1 видео)

«Микроавтобус с футболистами Аланьяспора попал в аварию в Турции»

Полузащитник турецкой футбольной команды Alanyaspor Йозеф Шурал погиб в результате ДТП с микроавтобусом команды. По данным правоохранителей, водитель авто заснул за рулем.Сегодня в Турции перевернулся микроавтобус, который перевозил футбольную команду Alanyaspor, в результате погиб полузащитник команды чех Йозеф Шурал, травмы получили семеро футболистов. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Автобус с командой, которая ехала из города Кайсери после матча, съехал с дороги в районе Алании.

Руководитель клуба Хасан Чавушоглу сообщил, что, по данным правоохранителей, в микроавтобусе были два водителя и оба заснули.

Водитель, который находился в тот момент за рулем, после допроса был задержан.

Годовщина аннексии: Турция поддерживает территориальную целостность и…
Годовщина аннексии: Турция поддерживает территориальную целостность и…

Пострадавшие игроки были доставлены в ближайшую больницу, Шурал находился в критическом состоянии. Врачи прооперировали полузащитника, однако спасти его не удалось. Погибшему было 28 лет.

Alanyaspor турецкий футбольный клуб из города Алания, в настоящее время выступающий в Суперлиге, главной футбольной лиге Турции.

Обновлено в 12:51 Микроавтобус с футболистами "Аланьяспора" попал в аварию в Турции.

Обновлено в 14:16 28-летний футболист сборной Чехии Йосеф Шурал, выступавший в чемпионате Турции за команду "Аланьяспор", погиб, когда команда возвращалась в Аланию

ФОТО К НОВОСТИ: «В Турции разбился автобус с футбольной командой "Аланьяспора": погиб игрок сборной Чехии»
Фото Чешский футболист погибв Турции
Фото В Турции перевернулся микроавтобус с футболистами Alanyaspor, один игрок погиб, семеро травмированы
Фото Футболист сборной Чехии погиб в ДТП с автобусом турецкого клуба
Фото Автобус с футбольной командой попал в ДТП. Погиб футболист сборной Чехии
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  29.04.19, 09:56 Автобус, перевозивший футбольную команду "Аланияспор", слетел с дороги недалеко от города Алания, в результате чего погиб футболист Йозеф Шурале, а еще 7 получили ранения. Об этом сообщает ТСН "Возвращаясь…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  29.04.19, 10:33 В Турции автобус с футбольной командой "Аланияспор" слетел с дороги, в результате ДТП погиб один человек. Об этом говорится в сообщении команды в Facebook.Авария произошла вблизи Алании. Погиб футболист…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  29.04.19, 10:40 Автобус, который перевозил футбольную команду "Аланьяспор", слетел с дороги недалеко от города Алания, в результате чего погиб футболист Йосеф Шурал, а еще 7 получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба…
Униан Униан  ·  29.04.19, 12:51 Микроавтобус с футболистами "Аланьяспора" попал в аварию в Турции.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
АТН АТН  ·  29.04.19, 14:16 28-летний футболист сборной Чехии Йосеф Шурал, выступавший в чемпионате Турции за команду "Аланьяспор", погиб, когда команда возвращалась в Аланию
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Мир»
Индонезия решила перенести столицу

Индонезия решила перенести столицу
В Турции разбился автобус с футбольной командой &quot;Аланьяспора&quot;: погиб игрок сборной Чехии

В Турции разбился автобус с футбольной командой "Аланьяспора": погиб игрок…
В Британии вспыхнул крупный пожар возле аэропорта

В Британии вспыхнул крупный пожар возле аэропорта
Французский пенсионер пересек атлантический океан в бочке без двигателя

Французский пенсионер пересек атлантический океан в бочке без двигателя
Папа Римский пожертвовал полмиллиона долларов для мексиканских мигрантов

Папа Римский пожертвовал полмиллиона долларов для мексиканских мигрантов
В США на дорогу упал строительный кран: четыре человека погибли

В США на дорогу упал строительный кран: четыре человека погибли
Маск обязался согласовывать твиты о Tesla с юристами

Маск обязался согласовывать твиты о Tesla с юристами
В Мозамбике тропический циклон унес жизни пяти человек

В Мозамбике тропический циклон унес жизни пяти человек
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поздравления с 90-летием на 29 апреля: стихи и открытки

Поздравления с 90-летием на 29 апреля: стихи и открытки
У берегов Франции горело судно с тысячей пассажиров

У берегов Франции горело судно с тысячей пассажиров
Украинские воины получили &quot;миротворческие писанки&quot; (Видео)

Украинские воины получили "миротворческие писанки" (Видео)
После снижения учетной ставки НБУ в Украине замедлится рост цен – экономист

После снижения учетной ставки НБУ в Украине замедлится рост цен…
Грымчак заявил, что МИД Украины должен рекомендовать россиянам покинуть территорию ОРДЛО

Грымчак заявил, что МИД Украины должен рекомендовать россиянам покинуть территорию…
Мусору место на помойке, а не среди украинцев

Мусору место на помойке, а не среди украинцев
Команда Зеленского: Ближний круг Порошенко сотрудничает с российскими медиа с целью дискредитации новоизбранного президента Украины

Команда Зеленского: Ближний круг Порошенко сотрудничает с российскими медиа с…
У Полтаві триває фестиваль &quot; Свято Паски&quot;

У Полтаві триває фестиваль " Свято Паски"
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.