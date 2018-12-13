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Мир
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 10:52
В Турции скоростной пассажирский поезд врезался в надземный пешеходный переход, есть пострадавшие

В Турции скоростной пассажирский поезд врезался в надземный пешеходный переход, есть пострадавшие (12 новостей)

«Предположительно он столкнулся с другим составом»

Сегодня утром, 13 декабря, сошел с рельс скоростной поезд. Об этом сообщает Haberturk.

По предварительным данным, поезд, который направлялся из Анкары в Конью, столкнулся с путепроводом.

В результате два вагона состава опрокинулись.

По данным СМИ, в результате аварии есть пострадавшие. Их количество пока не уточняется.

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1 августа в Перу из-за перекрытия железнодорожных путей туристами столкнулись два туристических поезда. При столкновении пострадали 23 пассажира, пятеро госпитализированы с серьезными травмами.

Обновлено в 10:06 Об этом сообщил губернатор Анкары Васип Сахин, информирует Depo.ua со ссылкой на CNN Turk . Отмечается, что спасатели продолжают разбирать обломки двух вагонов поезда, которые сошли с рельсов. Также разбирают обломки путепровода, в который врезался поезд после столкновения с маневровым…

Обновлено в 10:52 Скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара – Конья, сошел в четверг, 12 декабря, с рельсов в Турции.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Турции скоростной пассажирский поезд врезался в надземный пешеходный переход, есть пострадавшие»
Фото В Турции скоростной пассажирский поезд врезался в надземный пешеходный переход, есть пострадавшие
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УНН УНН  ·  13.12.18, 07:08 По данным газеты Sabah, по меньшей мере два вагона перевернулись. Haberturk сообщает о том, что в результате схода состава с рельсов есть пострадавшие. Их число пока не уточняется.…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  13.12.18, 07:29 Предположительно он столкнулся с другим составом.
Новое Время Новое Время  ·  13.12.18, 07:37 В турецкой Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в путепровод, после чего два вагона сошли с рельсов и перевернулись.
Европейская правда Европейская правда  ·  13.12.18, 08:13 На момент аварии скорость поезда составляла 80-90 километров в час.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  13.12.18, 08:15 Сегодня, 13 ноября, в Анкаре сошел с рельсов скоростной поезд, следовавший в Конью В результате аварии погибли четыре человека, еще 43 получили ранения. Об этом сообщает местное издание Haberturk. По…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  13.12.18, 08:32 В железнодорожной аварии в турецкой столице погибли, по предварительным данным, не менее четырех человек, 43 ранены, сообщило турецкое информагентство "Анадолу" со ссылкой на власти.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  13.12.18, 08:40 Скоростной поезд двигался по маршруту Анкара-Конья".
Телеграф Телеграф  ·  13.12.18, 08:42 13 декабря в Турции произошла железнодорожная катастрофа: скоростной поезд с пассажирами, следовавший по маршруту Анкара - Конья, на огромной скорости сошел с рельсов.
Европейская правда Европейская правда  ·  13.12.18, 09:17 Спасатели продолжают разбирать обломки двух вагонов поезда, которые сошли с рельсов.
Depo.ua Depo.ua  ·  13.12.18, 10:06 Об этом сообщил губернатор Анкары Васип Сахин, информирует Depo.ua со ссылкой на CNN Turk . Отмечается, что спасатели продолжают разбирать обломки двух вагонов поезда, которые сошли с рельсов. Также разбирают…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  13.12.18, 10:52 Скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара – Конья, сошел в четверг, 12 декабря, с рельсов в Турции.
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