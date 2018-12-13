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В Турции скоростной пассажирский поезд врезался в надземный пешеходный переход, есть пострадавшие (12 новостей) «Предположительно он столкнулся с другим составом»

Сегодня утром, 13 декабря, сошел с рельс скоростной поезд. Об этом сообщает Haberturk.

По предварительным данным, поезд, который направлялся из Анкары в Конью, столкнулся с путепроводом.

В результате два вагона состава опрокинулись.

По данным СМИ, в результате аварии есть пострадавшие. Их количество пока не уточняется.

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1 августа в Перу из-за перекрытия железнодорожных путей туристами столкнулись два туристических поезда. При столкновении пострадали 23 пассажира, пятеро госпитализированы с серьезными травмами.

Обновлено в 10:06 Об этом сообщил губернатор Анкары Васип Сахин, информирует Depo.ua со ссылкой на CNN Turk . Отмечается, что спасатели продолжают разбирать обломки двух вагонов поезда, которые сошли с рельсов. Также разбирают обломки путепровода, в который врезался поезд после столкновения с маневровым…

Обновлено в 10:52 Скоростной поезд, следовавший по маршруту Анкара – Конья, сошел в четверг, 12 декабря, с рельсов в Турции.