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В Украине до осени появится единый туристический портал

В Украине до осени появится единый туристический портал (6 новостей)

«Его запустят к осени 2020 года»

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал создание единого туристического портала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

По словам украинского премьера, единый туристический портал, который будет работать онлайн и в телефонном режиме, будет создан на базе Министерства культуры, молодежи и спорта.

"Нужно создать все условия, чтобы в Украину приезжало как можно больше туристов. Это конечно сервисы. Дороги, строительством которых мы сейчас активно занимаемся. А также безопасность. Именно поэтому создается единое окно помощи туристам. Чтобы можно было обратиться с любым вопросом и получить ответ или помощь", - пояснил он.

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Гончарук добавил, что создание единого туристического портале предусмотрено программой деятельности правительства, которая была утверждена в сентябре 2019 года. Работу туристического портала планируют запустить к осени 2020 года, а в регионах создадут локальные туристско-информационные центры.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине до осени появится единый туристический портал»
Фото Гончарук анонсировал создание в Украине единого туристического портала
Фото В Украине создадут единый туристический портал
Фото В Украине запустят единый туристический портал
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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  05.01.20, 14:20 Его запустят к осени 2020 года
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  05.01.20, 15:20 В Украине до осени текущего года будет создан единый туристический портал, на котором путешествующие смогут получить разнообразную помощь, сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  05.01.20, 15:34 В Украине до осени текущего года будет создан единый туристический портал, на котором путешествующие смогут получить разнообразную помощь.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  05.01.20, 16:15 Единый туристический портал будет создан в Украине до осени текущего года, - сообщает департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  05.01.20, 17:01 В Украине создадут единый туристический портал. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба Кабмина в воскресенье, 5 января. Единый туристический портал будет работать онлайн…
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