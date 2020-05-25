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В Украине должен быть создан единый центр по изучению инфекционных болезней, - Данилов

В Украине должен быть создан единый центр по изучению инфекционных болезней, - Данилов (3 новости)

«В Украине должен быть создан единый информационно-аналитический центр по изучению инфекционных болезней и патогенов, их вызывают»

В Украине планируют создать единый центр по изучению инфекционных болезней. Соответствующее поручение директору Института молекулярной биологии и генетики Махаилу Тукало дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Данилова, комплексное изучение инфекционных болезней и патогенов, которые их вызывают, позволит обеспечить биологическую безопасность Украины.

"По итогам встречи Секретарь Совета поручил создать рабочую группу с привлечением специалистов государственных учреждений и научно-исследовательских институтов, которая будет изучать вопрос создания единого информационно-аналитического центра по изучению инфекционных болезней и патогенов, которые их вызывают", - сообщили в СНБО.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.05.20, 14:37 В Украине должен быть создан единый информационно-аналитический центр по изучению инфекционных болезней и патогенов, их вызывают.
Телеграф Телеграф  ·  25.05.20, 15:11 Секретарь Совета национальной безопасности заявил, что в Украине должен быть создан единый информационно-аналитический центр по изучению инфекционных болезней.
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