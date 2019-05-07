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В Украине хотят возобновить обязательный техосмотр авто

В Украине хотят возобновить обязательный техосмотр авто (9 новостей)

«Контроль за соблюдением новых требований возлагается на Национальную полицию»

В Министерстве инфраструктуры появилось предложение возобновить обязательный техосмотр личных автомобилей с 2022 года. Соответствующий проект закона опубликован на сайте Министерства инфраструктуры.

Проект закона предусматривает существенное усовершенствование механизмов государственного регулирования в сфере безопасности эксплуатации колесных транспортных средств и нацелен на повышение уровня безопасности на дорогах.

Согласно законопроекту, первый технический осмотр личных транспортных средств должен проводиться спустя четыре года после первой регистрации с последующим его прохождением каждые два года.

Для такси и коммерческих автомобилей законопроект предусматривает ежегодное проведение техосмотра, начиная с момента первой регистрации.

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Штрафы за несвоевременный техосмотр предлагается увеличить с 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (с 340 до 1700 грн).

Контроль за соблюдением новых требований возлагается на Национальную полицию.

Проведение техосмотра будет отдано частным лицам, при этом будет сформированы рыночные цены на услуги.

Перевозчиков пассажиров предлагается обязать оборудовать свои транспортные средства тахографами - устройствами для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей и членов экипажа.

На международных рейсах устройства для ограничения скорости должны быть установлены до 1 июля 2019 года, а на внутренних перевозках - до 1 января 2020 года.

Проект закона разработан во исполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Как известно, летом 2011 года правительство отменило обязательный техосмотр для легковых автомобилей, не используемых в коммерческих целях.

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Cxid.info Cxid.info  ·  07.05.19, 12:33 07.05.2019 12:33:00 • Новости УкраиныЭто необходимо в рамках выполнения соглашения об Ассоциации с ЕСПодробнее...
Autoua.net Autoua.net  ·  07.05.19, 14:25 Обязательным техосмотр личных автотранспортных средств может стать уже с 1 января 2022 года.
Хвиля Хвиля  ·  07.05.19, 14:32 После восьмилетней паузы в Украине собираются вернуть обязательный техосмотр транспортных средств. Мининфраструктуры 6 мая обнародовала... Сообщение В Украине вернут обязательные техосмотры авто и штрафы…
Украинская правда Украинская правда  ·  07.05.19, 16:04 В Министерстве инфраструктуры предложили возобновить обязательный техосмотр личных автомобилей с 2022 года.
ForUm ForUm  ·  07.05.19, 16:25 Министерство инфраструктуры предлагает возобновить обязательный техосмотр личных автомобилей с 2022 года.Соответствующий проект закона опубликован на сайте министерства, сообщает «Экономическая…
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Телеграф Телеграф  ·  07.05.19, 16:35 Мининфраструктуры предлагает вернуться к практике обязательного технического осмотра автомобилей.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  07.05.19, 16:53 Министерство инфраструктуры Украины собирается возобновить обязательный техосмотр частных автомобилей. Это должно произойти в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.
Факты Факты  ·  07.05.19, 16:54 Контроль за соблюдением новых требований возлагается на Национальную полицию
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