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В Украине коронавирусом заразились более 4000 медиков

В Украине коронавирусом заразились более 4000 медиков (4 новости)

«Побороть заболевания смогли более 7 тыс. людей»

По состоянию на утро 25 мая в мире заразились коронавирусом 5 млн 407 тыс. человек. Скончались от COVID-19 345 тыс., а выздоровели 2 млн 168 тыс. пациентов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Первое место по количеству случаев и смертей занимают США (1 643 238 подтвержденных случаев, из которых 97 720 завершились летальным исходом). Выздоровели там 366 тыс. пациентов. На втором месте находится Бразилия, общее число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 363 тыс. человек, умерли 22 666, выздоровели – 149 тыс. На третьем месте по количеству инфицированных находится РФ (344 тыс.) При этом в России наблюдается низкая смертность – скончались 3,5 тыс., а выздоровели 113 тыс. Статистика коронавируса в других странах из ТОП-10 по количеству зараженных: 4. Великобритания (260 тыс. инфицированных, 36,8 тыс. из них умерли) 5. Испания (235 тыс. инфицированных, 28,7 тыс. из них умерли) 6. Италия (229 тыс. инфицированных, 32,7 ты...

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  25.05.20, 06:37 Побороть заболевания смогли более 7 тыс. людей
MIGnews MIGnews  ·  25.05.20, 10:52 В понедельник, 25 мая, Центр общественного здоровья заявил, что с начала пандемии коронавирусом в Украине заразились 4112 медиков.
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