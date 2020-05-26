В Украине легко можно купить тест для определения COVID-19 TestSeaLabs и самостоятельно его сделать в домашних условиях

В стране появился простой тест для определения антител к коронавирусу. Об этом сообщает lenta.ua. Тестирование на антитела коронавирусной болезни может выявить тех, кто переболел на Covid-19 и уже имеет иммунитет. В аптеках и на сайте https://test-corona.com.ua/ можно купить тест на коронавирус и самостоятельно сделать его следуя простым инструкциям. Человеческая жизнь необычайно хрупкая. Порой для ее спасения имеет значение каждая минута. На волне эпидемии коронавируса здоровье близких и свое становится жизненно важным приоритетом. Чем раньше удастся выявить инфекцию SARS-CoV-2 в организме, тем больше шансов обеспечить необходимое лечение пожилому родственнику, людям с ослабленным иммунитетом или детям. Экспресс-тест TestSeaLabs позволяет получить результат всего за 15 минут. Для этого вам не нужно идти в лабораторию: в пакете теста находится все необходимое для того, чтобы быстро и безопасно пройти обследование даже в домашних условиях. Производитель провел многочисленные испытания...