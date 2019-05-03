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В Украине "лопнул" банк (4 новости) «В связи с этим фонд завершает выплаты его вкладчикам»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию "Захидинкомбанка", начатую в июле 2014 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.

"В пятницу, 2 мая, уполномоченное лицо ФГВФЛ на ликвидацию ПАО "Захидинкомбанк" подало документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - сказано в сообщении.

В фонде также сообщили о завершении выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка.