  1. Главная
  2. Новости
  3. Экономика и финансы
  4. В Украине "лопнул" банк
Экономика и финансы
Канал 112 Канал 112 ·
В Украине "лопнул" банк

В Украине "лопнул" банк (4 новости)

«В связи с этим фонд завершает выплаты его вкладчикам»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию "Захидинкомбанка", начатую в июле 2014 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы фонда.

"В пятницу, 2 мая, уполномоченное лицо ФГВФЛ на ликвидацию ПАО "Захидинкомбанк" подало документы государственному регистратору юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований", - сказано в сообщении.

В фонде также сообщили о завершении выплат гарантированного возмещения вкладчикам банка. 

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  03.05.19, 13:43 В связи с этим фонд завершает выплаты его вкладчикам.
Капитал Капитал  ·  03.05.19, 14:24 Фонд гарантирования вкладов физических лиц подал документы государственному регистратору на прекращение ПАО «Захидинкомбанк» как юридического лица. Об этом сообщает пресс-служба…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  03.05.19, 14:28 В Украине прекращает свою работу "Захидинкомбанк". 2 мая Фонд гарантирования вкладов физлиц подал документы для прекращения существования банка. Ликвидация банка продолжается еще с 2014 года. Фонд подал…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Экономика и финансы»
Профицит платежного баланса Украины в марте-2019 составил $652 млн

Профицит платежного баланса Украины в марте-2019 составил $652 млн
В Украине &quot;лопнул&quot; банк

В Украине "лопнул" банк
Малая приватизация уже принесла Украине миллиард гривен

Малая приватизация уже принесла Украине миллиард гривен
Валюта вернулась к росту

Валюта вернулась к росту
Коболев: Москва начала переговоры о продлении транзита газа

Коболев: Москва начала переговоры о продлении транзита газа
&quot;Нафтогаз&quot; пояснил отсутствие горячей воды в Ровно и Чернигове

"Нафтогаз" пояснил отсутствие горячей воды в Ровно и Чернигове
Нацбанк оценил рост гривны с начала года

Нацбанк оценил рост гривны с начала года
В Беларусь по нефтепроводу &quot;Дружба&quot; начала поступать чистая нефть

В Беларусь по нефтепроводу "Дружба" начала поступать чистая нефть
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Поставит под угрозу&quot;: в МВФ сделали заявление о денационализации ПриватБанка

"Поставит под угрозу": в МВФ сделали заявление о денационализации ПриватБанка
Под Киевом вор &quot;обчистил&quot; несколько церквей

Под Киевом вор "обчистил" несколько церквей
Экс-динамовец Вида попал в символическую сборную сезона чемпионата Турции

Экс-динамовец Вида попал в символическую сборную сезона чемпионата Турции
В США ветер унес батут с детьми (Видео)

В США ветер унес батут с детьми (Видео)
Порошенко обсудил с Лагард ситуацию по ПриватБанку

Порошенко обсудил с Лагард ситуацию по ПриватБанку
Бавария – Ганновер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Бавария – Ганновер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Андрей ПАВЕЛКО: «На стороне Украины были факты и правда»

Андрей ПАВЕЛКО: «На стороне Украины были факты и правда»
У Полтаві пройде День вуличної музики: де і коли слухати?

У Полтаві пройде День вуличної музики: де і коли слухати?
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.