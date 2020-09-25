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В Украине обещают масштабную индексацию пенсий: кому и сколько добавят

В Украине обещают масштабную индексацию пенсий: кому и сколько добавят (3 новости)

«Индексация пенсий будет проведена с 1 марта 2021 года»

В 2021 году около 10 млн пенсионеров получат повышение пенсий, которое будет происходить в 5 этапов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики. Кому и сколько добавят «Наиболее защищенными будут пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж, поэтому работать "в белую" выгоднее. Так, у лиц старше 65 лет, имеющих страховой стаж 30 лет (женщины) и 35 лет (мужчины), минимальная пенсионная выплата в течение 2021 года вырастет на 500 гривен, и они будут получать не менее 2600 гривен», - сказано в сообщении. Отмечается, что также продолжится программа доплат для пенсионеров старше 80 лет, имеющих страховой стаж 20/25 лет, и начнется программа для пенсионеров старше 75 лет с полным стажем. Минсоцполитики составило информационный календарь повышений пенсий, которые состоятся в следующем году по результатам решений, принятых правительством. Когда начнется индексация Согласно календарю, индексация пенсий будет проведена с 1 марта 2021 года, ожидаемый уровень индексации – 1...

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Униан Униан  ·  25.09.20, 18:07 Индексация пенсий будет проведена с 1 марта 2021 года.
UAinfo UAinfo  ·  25.09.20, 21:45 Индексация пенсий будет проведена с 1 марта 2021 года.
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