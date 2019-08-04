В Украине обесточен 61 населенный пункт в 5 областях (5 новостей) «Из-за непогоды в Украине без электричества остался 61 населенный пункт в пяти областях»

Без света остается 61 населенный пункт в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской и Одесской областях, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.Из-за непогоды в Украине остается обесточенным 61 населенный пункт. Такие данные по состоянию на 19.00 4 августа опубликовал пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остается обесточенным 61 населенный пункт в пяти областях: в Днепропетровской 33, в Донецкой 14, в Запорожской шесть, в Луганской четыре, в Одесской четыре", говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что дожди продолжаются в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях.

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Обновлено в 21:58 В результате непогоды в Украине без электричества остался 61 населенный пункт в пяти областях. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в воскресенье, 4 августа. "В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) остаются обесточенными 61 населенный пункт в 5…

Обновлено в 23:56 Из-за непогоды в Украине без электричества остался 61 населенный пункт в пяти областях