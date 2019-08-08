В Украине обьявлен конкурс на должность языкового омбудсмена

Должность уполномоченного по защите государственного языка предусмотренна законом "О функционировании украинского языка как государственного".Офис украинского омбудсмена объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка. Об этом сообщила пресс-служба офиса в Facebook 8 августа.
Такая должность предусмотренна законом "О функционировании украинского языка как государственного".
Кандидат должен быть не моложе 35 лет, с высшим образованием, владеть государственным, а также английским языками, иметь опыт правозащитной деятельности или опыт защиты государственного языка, "высокие деловые и моральные качества" и "соответствующий" образовательный и профессиональный уровень.
Документы принимаются до 30 августа включительно, а конкурс состоится 4 сентября.
16 июля в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.