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В Украине обьявлен конкурс на должность языкового омбудсмена

В Украине обьявлен конкурс на должность языкового омбудсмена (5 новостей)

«Конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка запланирован на сентябрь»

Должность уполномоченного по защите государственного языка предусмотренна законом "О функционировании украинского языка как государственного".Офис украинского омбудсмена объявил конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка. Об этом сообщила пресс-служба офиса в Facebook 8 августа.

Такая должность предусмотренна законом "О функционировании украинского языка как государственного".

Кандидат должен быть не моложе 35 лет, с высшим образованием, владеть государственным, а также английским языками, иметь опыт правозащитной деятельности или опыт защиты государственного языка, "высокие деловые и моральные качества" и "соответствующий" образовательный и профессиональный уровень.

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Документы принимаются до 30 августа включительно, а конкурс состоится 4 сентября.

16 июля в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  08.08.19, 14:04 Офис омбудсмена Украины открыл конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка. Объявление размещено на сайте офиса.Кандидат должен быть не моложе 35 лет, иметь высшее образование,…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  08.08.19, 14:39 Конкурс на должность уполномоченного по защите государственного языка запланирован на сентябрь.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.08.19, 16:46 Кабинет министров Украины впервые объявил конкурс на должность омбудсмена по защите государственного языка. Уже в начале сентября проведут тестирование и определят победителя. Эту должность ввели законом…
Главред Главред  ·  08.08.19, 17:01 Офис омбудсмена Украины обьявил конкурс по отбору кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка. «Законом Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка...
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