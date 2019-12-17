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В Украине объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана (4 новости) «Так, утром в большинстве центральных, южных и восточных областей будет туман»

В Украине во вторник, 17 декабря, ожидается туман, из-за чего будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"17 декабря утром в большинстве центральных, южных и восточных областей туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

На Украину надвигается сильный туман

снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.