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В Украине объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана

В Украине объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана (4 новости)

«Так, утром в большинстве центральных, южных и восточных областей будет туман»

В Украине во вторник, 17 декабря, ожидается туман, из-за чего будет ограниченная видимость, в том числе на дорогах. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"17 декабря утром в большинстве центральных, южных и восточных областей туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - указали синоптики.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:

На Украину надвигается сильный туман
На Украину надвигается сильный туман

снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.12.19, 07:58 Желтый уровень опасности объявлен преимущественно на территории левобережной Украины
РБК Украина РБК Украина  ·  17.12.19, 09:05 Во вторник, 17 декабря, в Украине объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.Так, утром в большинстве центральных, южных…
Подробности Подробности  ·  17.12.19, 09:24 Так, утром в большинстве центральных, южных и восточных областей будет туман
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