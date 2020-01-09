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В Украине планируют повысить налог на землю

В Украине планируют повысить налог на землю (4 новости)

«В Украине планируют повысить налог на землю для пополнения местных бюджетов. Об этом в эфире радио ”Новое время” заявил председатель…»

В Украине планируют повысить налог на землю для пополнения местных бюджетов. Об этом в эфире радио "Новое время" заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает УНН. Отвечая на вопрос, планируют ли изменять размер платы за землю, Гетманцев ответил, что налог на землю низкий. "Да. Я считаю, что налог на землю особенно в тех регионах, где местные власти играя в популизм устанавливают его на минимальном уровне, является очень низким. Нам необходимо пересмотреть этот налог, чтобы пополнить местные бюджеты, поскольку налог на землю является одним из основных источников поступлений в местные бюджеты", - отметил Гетманцев. По словам Гетманцева, необходимо повысить минимальные ставки на этот налог. "Я не готов говорить о конкретных цифрах, но его нужно конкретно повысить", - сказал Гетманцев. Ранее народный депутат Сергей Магера сообщил, что принятые в проект госбюджета-2020 поправки 14 ноября 2020 года могу замедлить процесс децентрализации. «14 ноября после голосования никто в зале не смог бы пояснить, что скрывается за пересмотренными поправками в бюджеты соцэкономразвития в регионах. Мне ещё необходимо некоторое время для того, чтобы сформулировать окончательные последствия принятых решений. Но однозначно можно говорить, что бюджеты городов уменьшатся», - сказал он. Народный депутат добавил, что, судя по неофициальной информации, которую депутаты обсуждали в кулуарах, бюджеты социально-экономического развития на 2020 год в нескольких регионах урезали.

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УНН УНН  ·  09.01.20, 17:47 Отвечая на вопрос, планируют ли изменять размер платы за землю, Гетманцев ответил, что налог на землю низкий. "Да. Я считаю, что налог на землю особенно в тех регионах, где местные власти играя в популизм…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  09.01.20, 19:29 Для пополнения местных бюджетов в Украине планируют повысить налог на землю. Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что налог…
Finance Finance  ·  09.01.20, 21:00 В Украине планируют повысить налог на землю для пополнения местных бюджетов. Об этом в эфире радио ”Новое время” заявил председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной…
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