В Украине поднялись цены на электричество после решений Минэнерго и НКРЭКУ в пользу Ахметова

Средняя цена купли-продажи электроэнергии "на сутки вперед" для предприятий, учреждений и бизнеса за 20 дней мая составляет 1 349 грн/МВт*ч без НДС, что на 7,7% выше такого же периода в апреле и на 6,6% за апрель в целом, сообщают Наши деньги. Издание отмечает, что эти цены закладываются в стоимость всех товаров и услуг для населения, а также в платежах всех бизнес-структур и государственных учреждений. В то же время стоимость на рынке на "сутки вперед" (РСН) в Украине значительно выше, чем на биржах у европейских соседей. Так, 23 мая зафиксировали разницу в ценах в 6 раз (в пользу европейцев) между Бурштынским энергоостровом и Словакией. Отмечается, что апрельские цены на электричество в Украине были примерно в 2-3 раза выше европейских. В мае Минэнерго значительно сократило выработки атомных электростанций, производящих дешевую электроэнергию. По состоянию на 23 мая они включены только на 7270 МВт. Это составляет всего 52% от общей установленной мощности АЭС 1...