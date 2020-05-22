В Украине подорожали крупы, говядина и фрукты

В течение недели цены на продукты питания незначительно выросли. В частности, дорожали крупы, говядина и фрукты. Об этом говорится в отчете по итогам недели Национального банка Украины, который был опубликован в пятницу, 22 мая. "В течение последней недели цены на продукты питания незначительно повысились. В частности, дорожали фрукты под влиянием сокращения предложения, а также говядина и некоторые крупы", - говорится в отчете. Сообщается также, что изменение цен на продукты питания, относительно которых введен государственный мониторинг, было незначительным и разнонаправленным. "По данным из онлайн супермаркетов в течение апреля-мая изменение цен на большинство таких товаров не превышало 3% за неделю, а стоимость некоторых из них даже снижалась", - говорится в отчете НБУ. Как известно, с 18 мая вступило в силу постановление КМУ о государственном регулировании цен, что обязывает ритейлеров заранее декларировать рост розничных цен для определенного перечня продуктов питания и медицинск...