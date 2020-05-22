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В Украине подорожали крупы, говядина и фрукты

В Украине подорожали крупы, говядина и фрукты (3 новости)

«За неделю введенного госрегулирования в Украине подорожали крупы, говядина и фрукты. Об этом сообщается в отчете по итогам недели Национального…»

В течение недели цены на продукты питания незначительно выросли. В частности, дорожали крупы, говядина и фрукты. Об этом говорится в отчете по итогам недели Национального банка Украины, который был опубликован в пятницу, 22 мая. "В течение последней недели цены на продукты питания незначительно повысились. В частности, дорожали фрукты под влиянием сокращения предложения, а также говядина и некоторые крупы", - говорится в отчете. Сообщается также, что изменение цен на продукты питания, относительно которых введен государственный мониторинг, было незначительным и разнонаправленным. "По данным из онлайн супермаркетов в течение апреля-мая изменение цен на большинство таких товаров не превышало 3% за неделю, а стоимость некоторых из них даже снижалась", - говорится в отчете НБУ. Как известно, с 18 мая вступило в силу постановление КМУ о государственном регулировании цен, что обязывает ритейлеров заранее декларировать рост розничных цен для определенного перечня продуктов питания и медицинск...

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине подорожали крупы, говядина и фрукты»
Фото В Украине подорожали крупы, говядина и фрукты
Фото В Украине подорожали крупы, говядина и фрукты
Фото В Украине подскочили в цене фрукты, говядина и крупы
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.05.20, 19:52 В течение недели цены на продукты питания незначительно выросли. В частности, дорожали крупы, говядина и фрукты. Об этом говорится в отчете по итогам недели Национального банка Украины, который был опубликован…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  22.05.20, 20:40 За неделю введенного госрегулирования в Украине подорожали крупы, говядина и фрукты. Об этом сообщается в отчете по итогам недели Национального банка Украины за 22 мая. "В течение последней недели цены…
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