В Украине поезда разделят на три категории: чем будут отличаться

До конца лета "Укрзализныця" планирует поделить поезда на три класса — комфорт, стандарт и эконом. Об этом в интервью Delo.ua сообщил начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан. Он отметил, что на сегодняшний день "Укрзализныця" находится на финальной стадии согласования изменений с Мининфраструктуры. "Идея в том, что если пассажир покупает билет на поезд класса комфорт, он получит новый вагон (срок службы до 10 лет), биотуалеты, кондиционирование и т. д. Это будет полный пакет услуг. Мы предполагаем, что в поездах класса комфорт будут только купе и СВ-вагоны. Маршрутная скорость в таких поездах будет составлять не менее 70 км/час, это будет самое удобное время прибытия поезда", - сказал он. "В поездах типа стандарт будут допускаться плацкарты хорошего уровня, с кондиционером, с биотуалетом. В этих поездах будет скорость меньше, чем 70 км/час. В эконом-поездах будут вагоны старше, возможно отсутствие биотуалета и кондиционера", — рассказал Красноштан. Говоря о стоимости билета, начальник департамента пассажирских перевозок дальнего следования УЗ отметил, что ж/д ведомство планирует само регулировать цену билета на поезда класса комфорт и стандарт, а регулирование цены на поезда класса эконом оставить за государством. "Если это удастся, это будут положительные изменения как для пассажира, так и для УЗ, ведь мы на многих направлениях хотели бы снизить цену на билет",— сообщил Красноштан. По словам и. о. главы УЗ, введение стандартов нужно для того, чтобы разделить ж/д составы по уровню сервиса, который будет предоставлен пассажирам.