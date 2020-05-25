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В Украине постепенно восстанавливается экономика после ослабления карантина

В Украине постепенно восстанавливается экономика после ослабления карантина (3 новости)

«Национальный банк констатирует, что в Украине началось постепенное восстановление экономической активности после ослабления карантина к которому еще не готовы 9…»

Хотя в Украине карантин действует до 22 июня, и ослабили его лишь в некоторых областях, в Одессе решили отметить снятие некоторых ограничений по полной программе. Об этом сообщили одесские СМИ в понедельник, 25 мая.

Так, в городе вовсю работали ночные клубы, запускали салют, а люди в ресторанах уже совсем не соблюдали социальную дистанцию.

Мэр Одессы Геннадий Труханов пригрозил местным жителям, что если дальше так и будет происходить - Южную Пальмиру могут совсем закрыть.

"Вы сами потом не жалуйтесь, когда мы вынуждены будем закрыть Одессу. Не клубы закрыть, а Одессу закрыть", - сказал он.

К слову, некоторые области в Украине оказались не готовыми ко второму этапу ослабления карантина. В этих областях его пока не будут ослаблять.

С 22 мая в нашей введен адаптивный карантин, согласно которому на территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий, согласно ранее анонсированному Минздравом плану.

https://vesti.ua/odessa/bakanov-predupredil-o-shpionah-v-odesse

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