В Украине представили альтернативу системе Град

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ГП "Шепетовский ремонтный завод", входящий в состав ГК "Укроборонпром", представило новую боевую машину БМ-21 УМ "Берест". Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

"Берест" предназначен для замены БМ-21 "Град", которая стоит на вооружении Вооруженных сил Украины. Использование современных цифровых технологий и новое шасси отечественного производства предоставляют "Бересту" ключевые боевые и эксплуатационные преимущества, которые значительно расширяют боевые возможности РСЗО", - говорится в сообщении.

Одной из особенностей "Береста" стала цифровая система управления огня, которая проводит подготовку к стрельбе, в частности – топогеодезическую привязку, не покидая кабины. Отмечается, что благодаря этому расчет РСЗО в режиме реального времени получает точные координаты врага, которые в обработанном виде поступают из дронов, контрбатарейной РЛС, а также других систем наблюдения. Еще одной особенностью новой РСЗО является увеличение мощности залпа до 50 реактивных снарядов, вместо 40 в "Граде".

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"Берест" установлен на новом шасси от "КрАЗ" – 5401НЕ с колесной формулой 4х4. Новое шасси имеет компоновку "кабина над двигателем" и оборудовано двухрядной четырехдверной кабиной, которая позволяет разместить расчет и всю необходимую аппаратуру управления огнем.

Кроме того, "Берест", по сравнению с "Градом", имеет значительно меньшую стоимость и большую мощность залпа, точность ведения огня, интеграцию в цифровые системы управления и наведения артиллерии, большую мобильность и требует меньше времени для открытия огня.