В Украине продают липовые справки о прохождении ПЦР-теста на COVID-19: в Минздраве развели руками (3 новости) «Их можно легко купить в интернете от 200 гривен»

Правоохранители должны обратить внимание на сайты, которые за 200-300 гривен продают справки о прохождении ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом во время ежедневного брифинга о ситуации с коронавирусом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Подделка документов - это серьезное преступление и Национальная полиция должна обратить на это внимание. Если есть такие сайты, которые подделывают документы», - сказал Степанов, отвечая на вопрос, знают ли в Минздраве о сайтах, которые за 200-300 гривен продают справки о прохождении тестов.

Он напомнил, что потому что на ресурсах Минздрава указаны лаборатории, которые могут проводить ПЦР-тесты и выдавать соответствующие справки.

«Я надеюсь, что наши коллеги из МВД и Национальной полиции обратят на это внимание, если есть такая информация, то очень быстро найдут этих проходимцев, которые делают такие вещи, потому что это серьезно, это недопустимо в государстве», - добавил министр.

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