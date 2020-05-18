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В Украине продолжается расследование по факту участия российских снайперов в обстрелах позиций ВСУ

В Украине продолжается расследование по факту участия российских снайперов в обстрелах позиций ВСУ (3 новости)

«Проводится расследование по факту участия в обстрелах позиций Вооруженных Сил Украины снайперов спецподразделения ФСБ Российской Федерации»

Правоохранители расследуют факт участия снайперов из России в обстрелах позиций Объединенных сил в Луганской области в феврале 2020 года. В результате обстрела позиций ООС вблизи Новотошковского один украинский военный был убит, еще один - ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Следствие получило видеоматериалы, подтверждающие причастность к преступлению группы снайперов центра специального назначения ФСБ РФ. Устанавливаются полные анкетные данные граждан страны-агрессора для их идентификации и составления сообщения о подозрении, а также дальнейшего привлечения к ответственности", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят следственные розыскные действия и судебные экспертизы, допрашивают свидетелей.

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УНН УНН  ·  18.05.20, 14:55 “За процессуального руководства управления в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области следственным отделом 3 управления…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.05.20, 15:00 Проводится расследование по факту участия в обстрелах позиций Вооруженных Сил Украины снайперов спецподразделения ФСБ Российской Федерации.
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