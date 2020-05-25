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В Украине разрабатывают сервис для цифровой передачи документов

В Украине разрабатывают сервис для цифровой передачи документов (4 новости)

«Новый сервис будет иметь повышенный уровень защиты персональных данных»

Министерство цифровой трансформации разрабатывает сервис, который позволит осуществлять передачу цифровых копий документов.

Об этом говорится на странице портала ”Дія” Facebook. Защита. Сервис будет иметь повышенный уровень защиты персональных данных. Что это даст. Передача электронной копии сократит время, затраты и тонны бумаги. В планах — вообще избежать визитов в учреждения и передавать данные документа онлайн. Кто сможет воспользоваться. Цифровым документом не сможет воспользоваться третья сторона: мы зафиксируем, для кого он выдан. А реестр, где хранятся данные, оставит цифровой след операции. Справка Finance.ua: В Украине во время онлайн-презентации презентовали ID-карту и заграничный биометрический паспорт в приложении “Дія”. После карантина электронными паспортами можно будет пользоваться: во время путешествия самолетом и поездом; для подтверждения возраста; для получения почтовых услуг; для подтверждения личности в правоохранительных органах; для получения услуг связ...

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине разрабатывают сервис для цифровой передачи документов»
Фото Минцифры разрабатывает сервис для создания и передачи цифровых копий документов
Фото В Украине разрабатывают сервис для цифровой передачи документов
Фото В Украине разрабатывают сервис для цифровой передачи документов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  25.05.20, 11:20 Новый сервис будет иметь повышенный уровень защиты персональных данных.
РБК Украина РБК Украина  ·  25.05.20, 11:54 Министерство цифровой трансформации разрабатывает сервис, который позволит осуществлять передачу цифровых копий документов. Сервис будет иметь повышенный уровень защиты персональных данных.Об этом говорится…
Канал 112 Канал 112  ·  25.05.20, 15:32 Министерство цифровой трансформации разрабатывает сервис, который позволит осуществлять передачу цифровых копий документов. Сервис будет иметь повышенный уровень защиты персональных данных. Об этом говорится…
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