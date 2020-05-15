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В Украине разработали защитные шлемы для врачей

В Украине разработали защитные шлемы для врачей (3 новости)

«Харьковские инженеры разработали защитные шлемы для врачей, в 15 раз дешевле существующих аналогов. Первая партия была бесплатно передана харьковским больницам.…»

Харьковские инженеры разработали защитные шлемы для врачей, в 15 раз дешевле существующих аналогов.

Первая партия была бесплатно передана харьковским больницам, передает FaceNews.ua.В Украине полнолицевые маски с принудительной фильтрацией воздуха (PARP) не производятся. Стоимость зарубежных аналогов составляет от 1 тысячи долларов. Себестоимость же украинской разработки составляет около 2000 гривен.Харьковские маски PARP работают на автономном питании и обеспечены не только фильтром и вытяжкой, но и датчиками состояния фильтра и заряда батареи. Мощности хватает на 8-12 часов беспрерывной работы. Батарея заряжается от обычной розетки.Кроме высокого уровня защиты, у этих шлемов есть важная особенность. Когда врач пользуется обычной маской – пациенты не видят его лица и это психологически дискомфортно в условиях изоляции инфекционного отделения, где пациента не могут навестить близкие. В харьковском шлеме важный контакт с эмоциями человеческого лица сохраняется.Команда разработчиков ищет...

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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  15.05.20, 11:50 Харьковские инженеры разработали защитные шлемы для врачей, в 15 раз дешевле существующих аналогов. Первая партия была бесплатно передана харьковским больницам. Об этом сообщает сайт Yak.Today. Так, в…
Фокус Фокус  ·  15.05.20, 13:48 Харьковские инженеры разработали защитные шлемы c вентиляцией для врачей, которые стоят в 15 раз дешевле заграничных аналогов. Тестовую партию уже передали харьковским больницам. Об этом пишет Гараж хаб.…
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