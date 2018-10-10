В Украине разрешили порадиаторный учет тепла для квартир (4 новости) «Кабинет министров Украины в среду снял преграды для индивидуального (поквартирного) учета в старых домах с горизонтальной системой отопления, жители которых…»

Ранее индивидуальный учет тепла был доступен только для жителей домов с горизонтальной системой отопления, теперь соответствующие счетчики можно будет устанавливать и в старых домах.Кабинет Министров Украины на своем заседании принял постановление "Об утверждении порядка определения технической возможности установки узлов распределительного учета тепловой энергии и экономической целесообразности установки приборов распределителей тепловой энергии", благодаря которому украинцы смогут сами регулировать температуру воздуха в квартирах. Об этом сообщает Правительственный портал.

Постановление разработано Министерством регионального развития во исполнение Закона "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Вице-премьер-министр министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко заявил, что установка распределительного учета тепловой энергии даст возможность каждому украинцу экономить тепло и платить исключительно по собственному счетчику.

Зубко подчеркнул, что ранее индивидуальный учет был доступен только для жителей домов с горизонтальной системой отопления, а жители старых домов платили за объем тепла, который потреблял весь дом расходы делились пропорционально площади на всех.

"Отныне владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной разводке), смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить исключительно по собственному счетчику, а не по перерасходу небрежного соседа. Доплата составит лишь за обогрев общих мест пользования и вспомогательных помещений в соответствии с площадью их квартиры. Это общеевропейская практика", отметил глава Минрегионов.

В сообщении говорится, что для системы учета с помощью приборов-распределителей необходимо, чтобы их установили не менее 50% жителей многоквартирного дома. Оплата установки такой системы осуществляется за счет владельцев квартиры.