В Украине создадут единый реестр госслужащих

В Украине планируется создать единый реестр государственных служащих. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет во время общения с бизнес-сообществом в Клубе КМУ, передает "Укринформ". "Одна из ключевых задач, которая стоит перед мной и Нацагенством государственной службы, заключается в том, чтобы создать единый реестр государственных служащих", – отметил Дубилет. Он добавил, что в настоящее время проходит сбор информации от всех госадминистраций о количестве людей, которые работают на госслужбе. По его словам, создание такого реестра позволит создать единую инфраструктуру для дальнейшей централизованной взаимодействия, организации любых видов обучения, централизованного оповещения. Он уточнил, что государственных служащих в Украине более 240 тысяч. Как ранее сообщал Фокус: Ранее Евросоюз перевел Украине 15,5 млн евро на реформу госуправления. Зарплаты украинских госслужащих могут увеличиться на 30% в случае реализации концепции реформирования оплаты труда.