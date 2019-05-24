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В Украине стартовала избирательная кампания в Раду

В Украине стартовала избирательная кампания в Раду (4 новости)

«Председатель ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что избирательный процесс является неотвратимым»

Избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля, стартует в пятницу, 24 мая. Согласно ст.16 закона о выборах народных депутатов Украины, избирательный процесс внеочередных выборов начинается на следующий день после дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля был опубликован в правительственном издании 23 мая. Ранее глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что для начала кампании не нужно какого-либо решения ЦИК. Кроме того, по ее словам, обжалование указа президента о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных выборов не повлияет на избирательный процесс. Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине стартовала избирательная кампания в Раду»
Фото В Украине стартовала избирательная кампания в Раду
Фото В Украине стартовала избирательная кампания в Раду
Фото В Украине началась избирательная кампания по досрочным выборам в Раду
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Комментарии Комментарии  ·  24.05.19, 01:08 В Украине начался избирательный процесс внеочередных выборов в Раду Избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля, стартует в пятницу, 24 мая.  Согласно ст.16…
Украинская правда Украинская правда  ·  24.05.19, 01:26 24 мая в Украине начинается избирательный процесс досрочных выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля.
Униан Униан  ·  24.05.19, 01:56 Председатель ЦИК Татьяна Слипачук отметила, что избирательный процесс является неотвратимым.
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В Украине стартовала избирательная кампания в Раду

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