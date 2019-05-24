В Украине стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Раду

В пятницу, 24 мая, в Украине официально начался избирательный процесс по досрочным выборам в Верховную Раду. Об этом пишет УНИАН. Избирательный процесс внеочередных выборов депутатов, согласно закону, начинается на следующий день после публикации соответствующего указа о проведении досрочных выборов. Указ президента Украины Владимира Зеленского №303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер" 23 мая. Указ вступил в силу со дня его публикации. Председатель ЦИК Татьяна Слипачук заявила, что избирательная комиссия готова и способна выполнять функции по проведению внеочередных выборов, а также подчеркнула, что избирательный процесс является неотвратимым. Однако она отметила, что по действующей процедуре государственных закупок, Центральная избирательная комиссия не успеет напечатать бюллетени для внеочередных выборов депутатов. Слипачук добавила, что законодательство о государственных закупках не учитывает быстротечности избирательного процесса внеочередных выборов, который в этот раз продлится 58 дней.

Обновлено в 09:27 В пятницу, 24 мая, начинается избирательный процесс внеочередных выборов в Раду, которые назначены на 21 июля 2019 года

Обновлено в 11:02 23 мая официально опубликовали Указ Президента о роспуске Верховной Рады. Значит, согласно Закону о выборах, избирательный процесс начинается на следующий день, после его публикации. Об этом накануне напомнили в ЦИК. Согласно Закону о выборах календарь досрочного волеизъявления выглядит так. 24 мая – старт избирательного процесса и регистрации кандидатов в депутаты. 31 мая – последний срок для формирования окружных комиссий. 25 июня – последний день, когда ЦИК может регистрировать кандидатов. 5 июля – должны быть созданы участковые избирательные комиссии. 15 июля – последний день для изменения места голосования. 18 июля – последний день обнародования предвыборных рейтингов. 20 июля – день тишины. 21 июля – день выборов. До 5 августа – ЦИК должна определить и огласить результаты выборов. До 9 сентября – должно состояться первое заседание новоизбранной Рады.