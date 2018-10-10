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В Украине усилены охрана и оборона складов и арсеналов – Генштаб ВСУ

В Украине усилены охрана и оборона складов и арсеналов – Генштаб ВСУ (5 новостей)

«Генштаб усилил охрану и оборону складов и арсеналов на всей территории Украины»

В связи пожаром и последующей детонацией боеприпасов на складах в районе шестого арсенала Минобороны возле пгт Дружба (Ичнянский р-н, Черниговская обл.), усилена охрана и оборона складов и арсеналов по всей территории Украины. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"По приказу начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала армии Украины Виктора Муженко усилена охрана и оборона складов и арсеналов хранения боеприпасов на всей территории Украины" – говорится в сообщении.

В то же время в эфире "112 Украина" Роман Храпатый, начальник отдела управления связей со СМИ ГУ ГосЧС Черниговской области сообщил, что по состоянию на утро интенсивность детонации боеприпасов составляет примерно составляет 6-8 взрывов в час.

Как сообщалось, взрывы на складах с боеприпасами вблизи города Ичня начались 9 октября около четырех утра. На месте происшествия организовали штаб ликвидации пожара. 

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Также в районе населенного пункта Ичня закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение автомобилей и поездов. 

В ГосЧС также сообщили, что в зону отселения попадают около 20 тыс. человек.

Сообщалось, что спасатели локализовали 35% территории пожара. 

Военная прокуратура уже открыла уголовное производство по статье "Халатность". СБУ рассматривает три версии детонации боеприпасов: совершение диверсии с проникновением на территорию складов диверсионной группы; нарушение правил пожарной безопасности или хранения боеприпасов; умышленный поджог или подрыв с целью сокрытия недостатка боеприпасов.

Петр Порошенко потребовал быстрых результатов расследования взрывов на артскладах в Ичне.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.10.18, 09:07 В связи пожаром и последующей детонацией боеприпасов на складах в районе 6-го арсенала Минобороны возле пгт Дружба усилена охрана и оборона складов и арсеналов по всей территории Украины.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  10.10.18, 09:50 Охрана и оборона складов и арсеналов по всей территории Украины усилены в связи пожаром и детонацией боеприпасов на складах в районе шестого арсенала Минобороны в Черниговской области
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  10.10.18, 09:58 По всей территории Украины усилена охрана складов и арсеналов после взрывов боеприпасов на территории 6 арсенала под Ичней. Об этом в среду, 10 октября, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. "По приказу…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  10.10.18, 11:29 Генштаб усилил охрану и оборону складов и арсеналов на всей территории Украины.
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