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В Украине утвердили проект плана мероприятий по урегулированию проблемы ежегодных массовых пожаров

В Украине утвердили проект плана мероприятий по урегулированию проблемы ежегодных массовых пожаров (3 новости)

«На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при заместителе министра энергетики и защиты окружающей среды Ирины…»

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при заместителе министра энергетики и защиты окружающей среды Ирины Ставчук был принят проект плана мероприятий по урегулированию проблемы ежегодных массовых пожаров, возникающих вследствие самовольного выжигания растительности или ее остатков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Верховная Рада усилила ответственность за загрязнение воздуха и сжигание сухой растительности, приняв соответствующий законопроект. Это важный шаг решения проблемы. Но увеличение штрафов не полностью решает вопросы, с которыми сталкивается страна дважды в год. Климатические изменения, которые наблюдаются последние годы, провоцируют обострение проблемы пожаров, что требует принятия соответствующих адаптивных мер", - отметила замминистра.

Она напомнила, что проблема пожаров, образующихся в результате выжигания растительных ...

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Новый Регион Новый Регион  ·  22.05.20, 21:40 На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при заместителе министра энергетики и защиты окружающей среды Ирины Ставчук был принят проект…
РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.20, 21:59 Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций утвердила проект плана мер по урегулированию проблемы ежегодных массовых пожаров в экосистемах. План…
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