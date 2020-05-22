В Украине утвердили проект плана мероприятий по урегулированию проблемы ежегодных массовых пожаров (3 новости) «На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при заместителе министра энергетики и защиты окружающей среды Ирины…»

На заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при заместителе министра энергетики и защиты окружающей среды Ирины Ставчук был принят проект плана мероприятий по урегулированию проблемы ежегодных массовых пожаров, возникающих вследствие самовольного выжигания растительности или ее остатков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Верховная Рада усилила ответственность за загрязнение воздуха и сжигание сухой растительности, приняв соответствующий законопроект. Это важный шаг решения проблемы. Но увеличение штрафов не полностью решает вопросы, с которыми сталкивается страна дважды в год. Климатические изменения, которые наблюдаются последние годы, провоцируют обострение проблемы пожаров, что требует принятия соответствующих адаптивных мер", - отметила замминистра.

Она напомнила, что проблема пожаров, образующихся в результате выжигания растительных ...