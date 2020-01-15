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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 16:24
· Пенсионный возраст · Пресс-служба
В Украине увеличивают пенсионный возраст для женщин

В Украине увеличивают пенсионный возраст для женщин (12 новостей)

«В Украине с апреля женщины смогут выйти на пенсию в возрасте 59,5 лет»

Пенсионный фонд напомнил украинкам, что в первого апреля 2020 года пенсионный возраст увеличится на полгода - до 59,5 лет, сообщает пресс-служба ПФУ в среду, 15 января.

Через год, с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет.

В Фонде добавили, что начиная с 1 января 2028 года пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа.

На данный момент право на назначение пенсии по возрасту составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.

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Как ожидается, в результате индексации в марте 2020 года пенсии вырастут на 12-13%.

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Обновлено в 16:24 Пенсионный фонд напомнил украинкам, что в первого апреля 2020 года пенсионный возраст увеличится на полгода - до 59,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в среду, 15 января. Через год, с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет. В Фонде добавили, что начиная с 1 января 2028 года пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа. На данный момент право на назначение пенсии по возрасту составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.01.20, 13:05 Пенсионный возраст для женщин на сегодня определяется в зависимости от даты рождения
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  15.01.20, 14:21 В 2020 году пенсионный возраст для женщин до 1 апреля составляет 59 лет, с 1 апреля - 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля 2021 пенсионный возраст для женщин составит 60 лет.
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  15.01.20, 14:56 С 1 апреля пенсионный возраст для женщин в Украине составит 59 лет и 6 месяцев. С 1 апреля следующего года - 60 лет. "Пенсионный возраст для женщин на сегодня определяется в зависимости от даты рождения,…
MIGnews MIGnews  ·  15.01.20, 15:00 С первого апреля текущего года пенсионный возраст для женщин увеличится на полгода - до 59,5 лет.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  15.01.20, 15:11 Уже с 1 апреля 2020 года пенсионный возраст для женщин в Украине достигнет 59 лет и 6 месяцев. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на публикацию Пенсионного фонда...
Подробности Подробности  ·  15.01.20, 15:39 В Украине с апреля женщины смогут выйти на пенсию в возрасте 59,5 лет
Голос.UA Голос.UA  ·  15.01.20, 16:24 Пенсионный фонд напомнил украинкам, что в первого апреля 2020 года пенсионный возраст увеличится на полгода - до 59,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в среду, 15 января. Через год, с 1 апреля 2021…
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