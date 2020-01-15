В Украине увеличивают пенсионный возраст для женщин (12 новостей) «В Украине с апреля женщины смогут выйти на пенсию в возрасте 59,5 лет»

Пенсионный фонд напомнил украинкам, что в первого апреля 2020 года пенсионный возраст увеличится на полгода - до 59,5 лет, сообщает пресс-служба ПФУ в среду, 15 января.

Через год, с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет.

В Фонде добавили, что начиная с 1 января 2028 года пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа.

На данный момент право на назначение пенсии по возрасту составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.

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Обновлено в 16:24 Пенсионный фонд напомнил украинкам, что в первого апреля 2020 года пенсионный возраст увеличится на полгода - до 59,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в среду, 15 января. Через год, с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет. В Фонде добавили, что начиная с 1 января 2028 года пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа. На данный момент право на назначение пенсии по возрасту составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.