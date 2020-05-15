  1. Главная
  2. Новости
  3. В Украине уволили 50% руководителей таможен
ForUm ForUm · · Обновлено в 02:09
В Украине уволили 50% руководителей таможен

В Украине уволили 50% руководителей таможен (15 новостей)

«Половину руководителей украинских таможен уволили 15.05»

Сегодня, 15 мая, на заседании коллегии Государственной таможенной службы были уволены 50% руководителей таможен, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен. Также, руководителю Одесской таможни было вручено предупреждение о предстоящем увольнении.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни. Комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается. Однако по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего является кадровые решения.

Как отметил министр, это не последние кадровые ротации в таможнях. «Кадровые изменения в таможенной службе будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом с высококвалифицированными и добродетельными работниками. В то же время, достойные профессионалы могут рассчитывать на защиту закона и мою поддержку. Дополнительно, мы обеспечим надлежащие условия труда тем таможенникам, которые пройдут этот жесткий, но справедливый отбор», - подчеркнул Марченко.

Обновлено в 00:52 Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Обновлено в 02:09 Половину руководителей украинских таможен уволили 15.05.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине уволили 50% руководителей таможен»
Фото В Украине уволили руководителей девяти таможен - журналист
Фото Коллегия Гостаможни Украины уволила руководителей половины таможен
Фото Коллегия Гостаможни Украины сократила руководителей половины таможен
Фото В Украине уволили 50% руководителей таможен
Фото Уволена половина руководителей украинской таможенной службы – Минфин
Фото В Украине уволили руководителей половины таможен в стране
Фото Плохо работали: половину руководителей украинской таможенной службы уволили
Фото На заседании коллегии Государственной таможенной службы уволили 50% руководителей таможен
Фото Половину руководителей украинских таможен уволили
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  15.05.20, 18:48 В частности, был уволен исполняющий обязанности начальника Закарпатской таможни.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.05.20, 19:25 Марченко также отметил, что это не последние кадровые ротации в таможнях
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  15.05.20, 21:00 Коллегия Государственной таможенной службы на заседании в пятницу прекратила выполнение обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полевской, Северной Слобжанской,…
Украинская правда Украинская правда  ·  15.05.20, 21:05 На заседании коллегии Государственной таможенной службы 15 мая уволили 50% руководителей таможен.
РБК Украина РБК Украина  ·  15.05.20, 21:28 На заседании коллегии Государственной таможенной службы при участии министра финансов Сергея Марченко и исполняющего обязанности главы Гостаможслужбы Игоря Муратова было принято решение о сокращении 50%…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  15.05.20, 21:30 На заседании коллегии Государственной таможенной службы уволили 50% руководителей региональных таможен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина в пятницу, 15 мая. "Сегодня на заседании коллегии Государственной…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  15.05.20, 21:52 На заседании коллегии Государственной таможенной службы в пятницу, 15 мая, уволили 50% руководителей таможен. В частности, как рассказали в Минфине, было принято решение о прекращении выполнения обязанностей…
Фокус Фокус  ·  15.05.20, 22:22 В ходе заседании коллегии Государственной таможенной службы принято решение об увольнении  50% руководителей региональных таможен. Об этом сообщает пресс-служба Минфина. "Сегодня на заседании коллегии…
Гордон Гордон  ·  15.05.20, 22:35 Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что уволенные руководители таможен работали неэффективно.По итогам заседания коллегии Государственной таможенной службы Украины 15 мая была уволена половина…
Страна.ua Страна.ua  ·  15.05.20, 22:37 ...
Сегодня Сегодня  ·  15.05.20, 22:55 Коллегия Государственной таможенной службы прекратила выполнение обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобжанской, Буковинской таможен. Ранее…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  15.05.20, 23:51 После того, как таможня не выполнила план по сборам в госбюджет в апреле, были уволены руководители Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен.…
Канал 112 Канал 112  ·  16.05.20, 00:52 На заседании коллегии Государственной таможенной службы 15 мая уволили 50% руководителей таможен. Об этом сообщила пресс-служба Минфина. "Сегодня на заседании коллегии Государственной таможенной службы…
Новый Регион Новый Регион  ·  16.05.20, 02:09 Половину руководителей украинских таможен уволили 15.05.
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Украина ждет помощи Великобритании и США касательно нарушенного Будапештского меморандума — Резников

Украина ждет помощи Великобритании и США касательно нарушенного Будапештского меморандума…
США могут ввести новые санкции против Huawei - Госдеп

США могут ввести новые санкции против Huawei - Госдеп
Эксперименты в койке: эксперты рассказали, как добиться хорошего анального секса

Эксперименты в койке: эксперты рассказали, как добиться хорошего анального секса
Журналисты показали &quot;передовую&quot; борьбы с коронавирусом в черновицкой больнице

Журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в черновицкой больнице
Ректора харьковского вуза задержали на взятке в 300 тысяч

Ректора харьковского вуза задержали на взятке в 300 тысяч
Вследствие пандемии экономика ФРГ в этом году просядет больше, чем после кризиса-2008

Вследствие пандемии экономика ФРГ в этом году просядет больше, чем…
«Дикая природа»: тигр устроил погоню за красным волком

«Дикая природа»: тигр устроил погоню за красным волком
Ляшко: Больницы не сообщали о половине зараженных коронавирусом медиках

Ляшко: Больницы не сообщали о половине зараженных коронавирусом медиках
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.