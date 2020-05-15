В Украине уволили 50% руководителей таможен

Сегодня, 15 мая, на заседании коллегии Государственной таможенной службы были уволены 50% руководителей таможен, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен. Также, руководителю Одесской таможни было вручено предупреждение о предстоящем увольнении.

По словам министра финансов Сергея Марченко, в течение последних двух недель проводился основательный анализ работы каждой таможни. Комплексный аудит Гостаможслужбы продолжается. Однако по результатам показателей деятельности ряда таможен уже можно делать выводы о неэффективности их работы, следствием чего является кадровые решения.

Как отметил министр, это не последние кадровые ротации в таможнях. «Кадровые изменения в таможенной службе будут продолжаться до тех пор, пока таможня не заработает должным образом с высококвалифицированными и добродетельными работниками. В то же время, достойные профессионалы могут рассчитывать на защиту закона и мою поддержку. Дополнительно, мы обеспечим надлежащие условия труда тем таможенникам, которые пройдут этот жесткий, но справедливый отбор», - подчеркнул Марченко.

Обновлено в 00:52 Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Обновлено в 02:09 Половину руководителей украинских таможен уволили 15.05.