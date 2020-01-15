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В Украине ужесточат наказание за вовлечение детей в вооруженные структуры (7 новостей) «Правительство приняло соответствующий законопроект»

Кабинет министров ужесточил ответственность за вовлечение детей в преступления. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Таким образом правительство установило уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконных военизированных или вооруженных формирований. За такие преступления грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

"Дети находятся под усиленной защитой государства. Преступникам — строгая ответственность", - написал Алексей Гончарук.

Уже в ближайшее время законопроект отправят на рассмотрение в Верховную Раду.

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Ранее сообщалось, Кабинет министров утвердил перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать.

Обновлено в 18:39 Правительство направит законопроект в Верховную Раду.

Обновлено в 18:55 Правительство приняло соответствующий законопроект.