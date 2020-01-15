В Украине ужесточат наказание за вовлечение детей в вооруженные структуры

Кабинет министров ужесточил ответственность за вовлечение детей в преступления. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
Таким образом правительство установило уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконных военизированных или вооруженных формирований. За такие преступления грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
"Дети находятся под усиленной защитой государства. Преступникам — строгая ответственность", - написал Алексей Гончарук.
Уже в ближайшее время законопроект отправят на рассмотрение в Верховную Раду.
Ранее сообщалось, Кабинет министров утвердил перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать.
Обновлено в 18:39 Правительство направит законопроект в Верховную Раду.
Обновлено в 18:55 Правительство приняло соответствующий законопроект.