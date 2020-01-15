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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 18:55
В Украине ужесточат наказание за вовлечение детей в вооруженные структуры

В Украине ужесточат наказание за вовлечение детей в вооруженные структуры (7 новостей)

«Правительство приняло соответствующий законопроект»

Кабинет министров ужесточил ответственность за вовлечение детей в преступления. Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук. 

Таким образом правительство установило уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконных военизированных или вооруженных формирований. За такие преступления грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

"Дети находятся под усиленной защитой государства. Преступникам — строгая ответственность", - написал Алексей Гончарук.

Уже в ближайшее время законопроект отправят на рассмотрение в Верховную Раду.

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Ранее сообщалось, Кабинет министров утвердил перечень стратегических предприятий, которые нельзя приватизировать.

Обновлено в 18:39 Правительство направит законопроект в Верховную Раду.

Обновлено в 18:55 Правительство приняло соответствующий законопроект.

ФОТО К НОВОСТИ: «В Украине ужесточат наказание за вовлечение детей в вооруженные структуры»
Фото В Украине ужесточат наказание за вовлечение детей в вооруженные структуры
Фото Кабмин одобрил законопроект об ужесточении ответственности за вовлечение детей в преступления
Фото В Украине усилят ответственность за вовлечение детей в преступную деятельность
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  15.01.20, 14:07 Кабинет министров Украины одобрил ужесточение ответственности за вовлечение детей в незаконные вооруженные формирования. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.В частности, на сегодняшнем…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.01.20, 14:22 За соответствующие действия предусматривается лишение свободы на срок от 10 до 15 лет
Униан Униан  ·  15.01.20, 14:25 Документ устанавливает уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные военизированные или вооруженные формирования.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  15.01.20, 18:39 Правительство направит законопроект в Верховную Раду.
ТСН ТСН  ·  15.01.20, 18:55 Правительство приняло соответствующий законопроект.
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