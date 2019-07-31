В Украине вернули моряка, которого удерживала Ливия (7 новостей) «Украинский моряк, которого ливийские власти обвиняли в совершении правонарушения и удерживали под стражей с 2016 года, вернулся в Киев»

Украинский моряк, которого ливийские власти удерживали под стражей с 2016 года, вернулся в Киев. Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц в микроблоге Twitter. "Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, обвинявшийся в совершении правонарушения и находившийся там с 2016 года", – написал Заяц. Он добавил, что МИД продолжает работать, чтобы как можно скорее вернуть домой из Ливии и других стран всех украинских моряков. Как ранее сообщал Фокус: В 2018 году моряк Валерий Зубицкий, который вместе с частью команды швейцарского торгового судна MV Glarus попал в плен к нигерийским пиратам, вернулся домой в Одессу. Украинских военнопленных моряков могут до октября отправить домой под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, при этом они продолжат участвовать в судебных и следственных действиях.

Обновлено в 15:18 Ранее сообщалось, что Украина включила военнопленных моряков, содержащихся в РФ, в списки удерживаемых лиц, которыми намерены обменяться омбудсмены Украины и РФ.