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Фокус Фокус · · Обновлено в 15:18
· МИД · Ливия
В Украине вернули моряка, которого удерживала Ливия

В Украине вернули моряка, которого удерживала Ливия (7 новостей)

«Украинский моряк, которого ливийские власти обвиняли в совершении правонарушения и удерживали под стражей с 2016 года, вернулся в Киев»

Украинский моряк, которого ливийские власти удерживали под стражей с 2016 года, вернулся в Киев. Об этом сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц в микроблоге Twitter. "Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, обвинявшийся в совершении правонарушения и находившийся там с 2016 года", – написал Заяц. Он добавил, что МИД продолжает работать, чтобы как можно скорее вернуть домой из Ливии и других стран всех украинских моряков. Как ранее сообщал Фокус: В 2018 году моряк Валерий Зубицкий, который вместе с частью команды швейцарского торгового судна MV Glarus попал в плен к нигерийским пиратам, вернулся домой в Одессу. Украинских военнопленных моряков могут до октября отправить домой под личное поручительство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, при этом они продолжат участвовать в судебных и следственных действиях.

Обновлено в 15:18 Ранее сообщалось, что Украина включила военнопленных моряков, содержащихся в РФ, в списки удерживаемых лиц, которыми намерены обменяться омбудсмены Украины и РФ.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  31.07.19, 12:59 Украинский моряк, которого ливийские власти обвиняли в совершении правонарушения и удерживали под стражей с 2016 года, вернулся в Киев.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  31.07.19, 13:43 Украинский моряк, которого ливийские власти удерживали под стражей с 2016 года, вернулся в Киев. Об этом в среду, 31 июля, сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц в микроблоге Twitter. "Благодаря…
УНН УНН  ·  31.07.19, 13:43 Сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, который обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года. Об этом в Twitter сообщил государственный секретарь Министерства иностранных…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  31.07.19, 14:28 Экипаж его судна обвинял моряка в контрабанде нефтепродуктов за пределы страны. Дипломаты уже несколько лет работают над освобождением всех заключенных. МИД продолжает работать, чтобы быстрее вернуть…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  31.07.19, 15:18 Благодаря усилиям дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, которого обвиняли в правонарушении, сообщил в twitter госсекретарь МИД Андрей Заяц.Моряк находился в Ливии с 2016 года. …
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