В Украине возобновили выплаты больничных

Кабмин не досчитался в бюджете 70 миллиардов гривен и решил сэкономить на социальных программах. Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт по социальным вопросам Андрей Павловский. «Нужно обратить внимание, что когда происходит блокировка бюджетных платежей и финансируются только защищенные статьи бюджета, то это означает, что деньги в первую очередь государственным бюджетным учреждениям будут выделяться только на оплату заработной платы. В этом году бюджетные учреждения не смогут распоряжаться собственными средствами, которые есть у них на счетах. Эти средства фактически являются замороженными и должны до 31 декабря вернуться в госбюджет. Под конец года в госбюджете, благодаря усилиям нового правительства, сформировалась большая бюджетная дыра, размером 70 миллиардов гривен. Поэтому чтобы не объявлять технический дефолт, правительство просто замораживает все бюджетные выплаты», - сказал А. Павловский. По его словам, дыра в бюджете образовалась, так как более, чем 30 миллиардов был не выполнен план поступлений от таможни. «Таможня наоборот уменьшает поступление налогов в бюджет. Точно также не дорабатывает налоговая. Министр финансов говорит, что это происходит из-за того, что искусственно усилилась гривна. Фактически, вокруг ОВГЗ построена финансовая пирамида. Выходит так, что спекулянты из-за границы скупают валюту, и гривна в отношении доллара искусственно усиливается. Все это уменьшает доходы госбюджета. Проблема в том, что Кабмин не досчитался в бюджете 70 миллиардов гривен и решил сэкономить на социальных программах и налогах», - резюмировал А. Павловский. Как сообщалось ранее, Министерство социальной политики Украины призывает желающих получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги в полном объеме в срочном порядке.